Studiu: Unul din patru copii isi minte parintii cu privire la cat timp petrece jucand jocuri video

- sunt daunatoare pentru sanatatea ta (61%) sau

- afecteaza creierul (42%).

Gamerii chestionati sustin ca se feresc de parinti atunci cand vine vorba despre a le spune cat timp petrec jucandu-se jocuri video din cauza preconceptiilor de tipul:Totodata, cea mai mare dezamagire pentru jucatori este ca, in timp ce parintii apreciaza multe dintre aspectele pozitive, precum creativitatea (43%), abilitatile sociale (34%), rezolvarea problemelor (31%), sunt mai putin capabili sa le inteleaga pasiunea, in principal ca urmare a faptului ca jocul in sine si elementele sociale ale acestuia sunt atat de diferite de filme si muzica.Aproape jumatate dintre cei intervievati (47%) considera ca, daca parintii ar intelege anumite jocuri, relatia lor s-ar imbunatati.Cercetarea "Generation Game" a fost comandata de Kaspersky si efectuata de Savanta in noiembrie 2020, in peste 17 tari, pe un esantion de 5.031 de respondenti, cu varste de sub 35 de ani si care se joaca cel putin 5-10 ore pe saptamana pe un computer.