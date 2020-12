Telefoanele 5G au mare priza la romani. De ce si-ar cumpara conationalii nostri astfel de gadgeturi

- navigarea mai rapida pe internet, sunt de parere 65% dintre respondenti,

- la o calitate mai buna a apelurilor video (55%)

- la facilitarea telemuncii (34%).

- acoperirea mai buna a internetului (77% dintre respondenti)

- viteza mai mare a acestuia (74%).

Potrivit studiului, intentia de achizitie este mai crescuta in randul persoanelor cu varste intre 30 si 41 de ani si a celor de gen masculin. In plus, pentru 85% dintre acestia, viteza mai mare a internetului este principalul criteriu in dorinta de a achizitiona un smartphone echipat 5G."Datele din sondaj au demonstrat ipotezele de la care am plecat, aratand ca una din patru persoane ar fi dispusa sa plateasca intre 1.000 si 2.000 lei pentru un telefon 5G. Ni s-a confirmat astfel faptul ca este important sa continuam democratizarea accesului la telefoane pregatite pentru viteza retelelor 5G, acordand, in acelasi timp, o atentie speciala informarii consumatorilor", a declarat Razvan Sturza, Mobile Business Group Lead.De asemenea, 33% dintre respondenti ar trece pe reteaua 5G imediat ce ar fi disponibila, in timp ce 24% ar trece doar daca nu ar avea alternativa, iar 43% din total ar face aceasta schimbare daca ar avea mai multe informatii sau daca mai multi cunoscuti ar utiliza conectivitatea 5G.Adoptarea tehnologiei 5G va conduce, in principal, la:Caracteristicile cele mai importante pentru achizitionarea viitorului smartphone, comparativ cu smartphone-ul actual sunt:Desi cele doua criterii sunt considerate beneficii importante ale tehnologiei 5G, criteriul specific reprezentat de capabilitatea 5G este considerat important de 54% dintre respondenti.Studiul a fost realizat in luna noiembrie, pe un esantion de 500 de persoane, reprezentativ la nivelul populatiei cu varsta cuprinsa intre 18 si 50 de ani din Romania, care detine un smartphone conectat la internet.