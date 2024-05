Tipologiile raului virtual. Cine sunt hackerii de care trebuie sa te feresti?

Pana si cele mai mari companii pot cadea prada hackerilor care devin din ce in ce mai activi. In ochii infractorilor virtuali, toti userii sunt potentiale victime. Daca te trezesti in fata unui astfel de atac, este important sa intelegi motivatia si obiectivele hackerilor, pentru a sti cum sa te aperi mai bine, scrie Infoworld.

Iata cele mai importante clase de hackeri.

Ciber-infractorii.Grupul ciber-infractorilor cuprinde hackerii care folosesc malware si exploit-uri pentru a fura bani.

Fie ca iti manipuleaza contul bancar, iti folosesc cardul de credit, falsifica programele antivirus sau iti fura identitatea si parola, scopul este unul singur: castigul financiar cat se poate de rapid.

Spammerii. Spammerii castiga bani prin advertising ilegal, fie ca sunt platiti de o companie pentru a o promova, fie ca isi vand propriile produse.

Celor mai multi dintre ei le place sa creada ca sunt doar "marketeri agresivi". Agenti de "amenintare persistenta avansata" (APT).