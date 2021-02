Pana la ce valoare ar putea creste piata globala de chatboti in urmatorii trei ani

Tendintele identificate

Componentele smart, in atentia utilizatorilor

Potrivit sursei citate, din ce in ce mai multe intreprinderi cauta sa dezvolte asistenti virtuali si chatboti pentru a se asigura ca raspund intrebarilor clientilor indiferent de ora."La nivel international e preconizata o crestere de 29,7% a pietei de chatboti intre 2019 si 2024 (valoare de circa 9,4 miliarde euro in 2024). Indiferent de zona de servicii, indiferent daca este vorba de finante, servicii bancare sau orice alt domeniu, consumatorii doresc asistenta non-stop", noteaza news.ro."Din acest motiv, mai multe intreprinderi cauta sa dezvolte asistenti virtuali si chatboti pentru a se asigura ca raspund intrebarilor clientilor indiferent de ora sau zi. In prezent, aproximativ 69% dintre clienti prefera chatbotii fata de agentii umani, deoarece pot oferi raspunsuri adecvate la intrebari foarte simple. Totodata, aproape 95% dintre consumatori cred ca industria care va beneficia cel mai mult de chatboti este segmentul de servicii pentru clienti, iar 33% dintre consumatori ar prefera sa utilizeze chatboti pentru a plasa comenzi si rezervari, printre altele", arata Optimized.Compania a identificat trei tendinte care pot oferi un ajutor important pentru antreprenorii care activeaza in e-commerce: chatbotii, cautarile vocale si instrumentele de inteligenta artificiala (AI) pot ajuta afacerile sa fie mai aproape de clientul final si sa-i ofere informatiile necesare atunci cand are nevoie."Anul 2020 s-a dovedit unul crucial pentru dezvoltarea comertului online. Contextul a facut ca majoritatea comerciantilor fie sa mizeze mai mult pe componenta online, fie sa faca acest pas pe care l-au amanat pana acum. Peisajul e-commerce, la inceput de 2021, arata ca acum nu mai vorbim doar de comert offline sau online, ci de un mix intre cele doua cu accent pe relatia cu clientul final si pe informatiile care ajung la acesta", arata compania.Pe masura ce a crescut adoptia smartphone-urilor , utilizatorii si-au indreptat atentia si spre alte componente smart care sa completeze experienta.Optimized noteaza ca este, in prezent, in crestere cererea pentru dispozitive cu asistenti digitali: Amazon Alexa, Google Assistant, Siri sau Bixby si Cortana. Primele trei sunt cele mai populare, dar oricare asistent de tipul acesta poate fi un canal excelent pentru antreprenorii care vor sa isi optimizeze afacerea pentru internet "In 2021 si in urmatorii ani accentul se va pune pe optimizarea continutului platformelor online pentru a putea fi accesibil si asistentilor digitali. In sfera PPC, Performance Marketing, accentul va fi pus pe cuvintele cheie relevante si mai nisate, pentru ca utilizatorul sa gaseasca mai repede si simplu ceea ce cauta", noteaza sursa citata."In acest context, cuvintele cheie in asistentii digitali au in plus o locatie, distanta sau un termen personalizat. De exemplu: pizza place near me, what are the most trending restaurants around me, what is the recommended diet plan in my country. La fel de bine pot fi identificate cautari de tipul: benzinarie pe ruta mea, dentist bun in zona mea (cu top rated in rezultate)", spun reprezentantii Optimized.