Cum da UE bani pentru programe cotroversate destinate supravegherii "neetice" a cetatenilor. "Big Brother" este platit din fondurile de cercetare

Ce este Orizont 2020

Aplicatia COVID-19 care te raporteaza la politie daca nu respecti carantina

De asemenea, cel putin 1,3 miliarde de euro urmeaza a fi alocati unor astfel de cercetari in urmatorii 7 ani, se arata intr-o investigatie The Guardian citata de Digi 24 Un europarlamentar german, Patrick Breyer, a dat in judecata Comisia Europeana dupa ce forul european a refuzat sa ofere detalii referitoare la un astfel de proiect controversat, intitulat iBorderCtrl, destinat dezvoltarii noilor tehnologii de detectare a asa-numitelor "microexpresii faciale" prin care pot fi identificate persoanele care spun o minciuna.Un reporter care a testat in 2019 eficienta acestui sistem (aflat atunci in probe la granita dintre Ungaria si Serbia) a picat insa testul: chiar daca a dat raspunsuri oneste, "politistul virtual" a considerat ca a mintit si l-a etichetat drept "necredibil", sugerand sa fie efectuate noi verificari in cazul sau (ceea ce nu s-a mai intamplat).Practic, un program de inteligenta artificiala a decis ca o persoana necesita mai multe verificari pentru a intra in UE, deoarece masinaria a apreciat ca a fost mintita de catre om.Europarlamentarul Breyer a calificat aceasta tehnologie drept un "hocus pocus pseudo-stiintific" in materie de securitate.In plus, iBorderCtrl ar ridica si probleme de etica deoarece ar dezavantaja, din start, persoanele de culoare, cu dizabilitati, dar si copiii, varstnicii: in aceste cazuri sistemul ar putea da mai multe erori in interpretarea microexpresiilor faciale.Breyer a cerut mai multe informatii de la Comisia Europeana pentru a se documenta mai bine in privinta aspectelor etice si legale ale acestui proiect. Comisia i-a interzis insa acccesul, motivand protejarea secretelor comerciale.In consecinta, Breyer a dat in judecata Comisia. Curtea Europeana de Justitie va decide daca, in acest caz, interesul public este mai important decat secretul comercial. In cazul unei astfel de decizii, Comisia Europeana va fi obligata sa prezinte documentele cerute de europarlamentar.Cazul va fi judecat de Curtea Europeana anul viitor.Horizon 2020 (Orizont 2020) reprezinta Programul-cadru pentru cercetare si inovare al Uniunii Europene. In perioada 2014-2020, in cadrul acestui program s-au acordat granturi pentru cercetatori in valoare de 80 de miliarde de euro, arata The Guardian.Horizon finanteaza cercetari de tot felul, de la studiile referitoare la cancerul de colon, pana la cele legate de imbunatatirea sistemelor de irigatii pentru agricultura.Anul acesta, de pilda, compania germana BioNTech a beneficiat de fonduri Horizon pentru dezvoltarea vaccinului anti-COVID realizat impreuna cu Pfizer.In ultimii 7 ani, prin intermediul programului Horizon 2020, s-au alocat 1,7 miliarde de euro pentru dezvoltarea diverselor tehnologii folosite de agentiile de securitate sau de control al frontierelor: vorbim despre drone, programe de inteligenta artificiala, realitate augmentata sau interpretarea datelor biometrice.Toate acestea folosite in scopul supravegherii, securitatii si controlului.Pandemia de COVID-19 nu a facut decat la accelereze si mai mult dezvoltarea de astfel de tehnologii de supraveghere de catre guvernele UE.Folosirea dronelor de supraveghere a cunoscut o crestere fara precedent, la fel ca si tehnologiile bazate pe recunoasterea faciala cu ajutorul ajutorul datelor biometrice.De anul viitor, Horizon 2020 se va redenumi Horizon Europe. Pentru perioada 2021-2027, proiectul va avea un buget alocat de 86 miliarde de euro si un fond alocat cercetarilor din domeniul securitatii in valoare de 1,3 miliarde de euro.De asemenea, un buget complementar, in valoare de 8 miliarde de euro, va fi destinat cercetarii in domeniul tehnologiilor militare.Citeste si: