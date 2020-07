Veniturile Microsoft au crescut in pandemie cu 13 %

In trimestrul anterior, veniturile Miscrosoft au crescut cu 15%.Rezultatele companiei au fost trase in jos usor de o modificare a strategiei de retail. Pe 26 iunie, Microsoft a anuntat ca va inchide magazinele fizice, rezultand costuri extraordinare de 450 de milioane de dolari.Pe segmentul Intelligent Cloud, care include serviciul public Azure, Windows Server, SQL Server, GitHub si serviciile pentru companii, Microsoft a obtinut venituri de 13,37 de miliarde de dolari, in urcare cu 17% in termeni anuali si peste veniturile de 13,11 miliarde de dolari anticipate de analisti.Cresterea veniturilor generate de Azure a incetinit la 47%, de la 59% in trimestrul anterior.Microsoft nu publica veniturile in dolari ale Azure.Divizia Productivity and Business Processes unit, care include Office, Dynamics ss LinkedIn, a contribuit la veniturile grupului cu 11,75 miliarde de dolari, fiind in urcare cu 6%.Veniturile diviziei More Personal Computing, care include Windows, Surface si Xbox, au fost de 12,91 miliarde de dolari, in cretere cu 14% si peste estimarile FactSet, de 11,48 miliarde de dolari.In trimestrul patru Microsoft a anuntat planul de a inchide serviciu lde streaming de jocuri Mixer si achizitia CyberX, Metaswitch si Softomotive.Analistii intervievati de Refinitiv anticipeaza venituri de 35,91 miliarde de dolari in primul trimestru fiscal.Actiunile Microsoft au crescut cu circa 34% in acest an, dar miercuri au scazut cu 2%.