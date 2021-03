Corpul de control al premierului face verificari la Institutul de Sanatate Publica dupa mai multe atacuri informatice produse in weekend

Ar fi vorba despre platforma de programare la vaccinare, transmite Digi 24.INSP a transmis o reactie la aceasta situatie prin care arata ca administrarea platformei de programare nu este in atributiile institutiei."Pentru o corecta informare a publicului, Institutul National de Sanatate Publica, doreste sa faca urmatoarele clarificari fata de recentele articole aparute in spatiul public, privind gestionarea centrelor de vaccinare.In acest sens precizam ca platforma de programare la vaccinare este dezvoltata si administrata de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale.Centrele de vaccinare sunt organizate de catre Directiile de Sanatate Publica Judetene si sunt comunicate atat INSP cat si STS pentru a le asigura functionalitatea. Orice solicitare de blocare a programarilor este facuta de catre DSPJ printr-o cerere adresata STS, in baza solicitarilor autoritatilor publice locale si/sau a unitatilor sanitare.Ca urmare, INSP nu are atributii si drepturi de administrare a platformei de programare care este administrata de o alta institutie", a transmis INSP.