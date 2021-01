WhatsApp amana cu 3 luni intrarea in vigoare a noilor sale conditii de utilizare, care au starnit critici din partea Italiei si Turciei

Critici din Turcia si Italia

"Vom amana data la care utilizatorii vor trebui sa citeasca si sa accepte conditiile de utilizare", au anuntat vineri reprezentantii aplicatiei WhatsApp intr-un articol publicat pe blogul ei oficial. Modificarile, care ar fi trebuit sa intre in vigoare pe 8 februarie, vor deveni efective incepand din data de 15 mai.Saptamana trecuta, WhatsApp a cerut celor aproximativ 2 miliarde de utilizatori ai sai sa accepte noile conditii de utilizare, care permit aplicatiei sa partajeze datele personale ale clientilor cu compania ei mama, Facebook . In caz de refuz, utilizatorii WhatsApp erau informati ca nu vor mai putea sa isi acceseze conturile incepand din 8 februarie.Acea decizie a fost interpretata de numerosi critici drept o tentativa a aplicatiei de aWhatsApp cu compania-mama, Facebook, care a cumparat WhatsApp in 2014.Vineri, WhatsApp a tinut sa ii asigure pe utilizatori ca noua actualizare "nu intareste capacitatea noastra de a partaja datele personale cu Facebook", ci are scopul de a ajuta companiile sa comunice mai bine cu clientii lor prin intermediul acestei platforme., asa cum se intampla deja in India, cea mai mare piata a companiei californiene, cu 400 de milioane de utilizatori."Stim ca au existat confuzie si dezinformare in legatura cu aceasta actualizare, dar noi vrem sa ajutam pe toata lumea sa inteleaga principiile si actiunile noastre", au transmis reprezentantii WhatsApp.Conversatiile purtate pe WhatsApp vor continua sa fie protejate folosindsi nici Facebook, nici WhatsApp nu vor avea posibilitatea de a vedea aceste mesaje private, au transmis reprezentantii aplicatiei.Anuntul de saptamana trecuta a provocat panica si un val de revolta in randul multor utilizatori, care s-au declarat alarmati din cauza renuntarii la valorile fondatoare ale WhatsApp. Aplicatia si-a construit reputatia unui serviciu de comunicare sigura, bazat pe protejarea datelor private.Platforma a incercat sa calmeze "incendiul" provocat de anuntul de saptamana trecuta prin intermediul unei serii de anunturi linistitoare si de campanii publicitare, dar serviciile concurente, precum Signal si Telegram, au profitat de acea stare de confuzie si descarcarile lor din magazinele online au cunoscut cresteri spectaculoase.Antreprenorul Elon Musk , CEO-ul companiilor Tesla si SpaceX, i-a indemnat pe admiratorii lui de pe Twitter sa foloseasca Signal, considerata una dintre cele mai securizate aplicatii de comunicare din lume.Vineri dupa-amiaza, Signal a recunoscut pe Twitter ca intampina anumite "dificultati tehnice" din cauza afluxului de utilizatori noi."Am adaugat noi servere si capacitati suplimentare de stocare, fara incetare, in fiecare zi din aceasta saptamana, dar ceea ce s-a intamplat astazi depaseste previziunile noastre cele mai optimiste", au declarat reprezentantii aplicatiei Signal.Autoritatea pentru concurenta din Turcia a anuntat luni deschiderea unei anchete impotriva WhatsApp si Facebook, solicitand totodata suspendarea acelei actualizari a conditiilor de utilizare.Autoritatile turce i-au indemnat in ultimele zile pe cetatenii tarii sa foloseasca o aplicatie locala de mesagerie online, BiP, dezvoltata de operatorul de telefonie mobila Turkcell.In Italia, Autoritatea pentru protejarea datelor private a considerat ca WhatsApp nu a comunicat intr-o maniera clara catre clientii sai natura acelor modificari."Conditiile de utilizare si noile masuri ce vizeaza viata privata nu permit utilizatorilor sa inteleaga schimbarile care vor fi introduse si nici modul concret in care datele lor personale vor fi tratate dupa 8 februarie", a anuntat joi institutia italiana.Facebook a intrat in vizorul mai multor agentii de reglementare, care considera ca achizitionarea de companii si integrarea lor in ecosistemul grupului californian afecteaza concurenta.In decembrie, mai multe autoritati americane au cerut justitiei sa oblige reteaua de socializare sa se separe de Instagram si de WhatsApp.Intr-un registru mai larg, marile companii din industria noilor tehnologii sunt acuzate cu regularitate ca doresc sa exploateze tot mai multe informatii personale ale utilizatorilor cu scopul de a-si creste veniturile obtinute din publicitate.Vineri, platforma Uber a anuntat modificari ale conditiilor sale de utilizare, care vor deveni efective incepand din 18 ianuarie."Va rugam sa remarcati faptul ca noi nu operam nicio modificare in ceea ce priveste modul in care folosim datele voastre personale", au precizat, totusi, reprezentantii companiei Uber.