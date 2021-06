WhatsApp va functiona simultan pe mai multe dispozitive

Mark Zuckerberg in persoana a anuntat ca WhatsApp va oferi in curand posibilitatea folosirii aplicatiei pe mai multe dispozitive simultan. Asta spre deosebire de modul in care serviciul functiona pana acum pe PC-uri si tablete, unde tot traficul era trecut mai intai prin aplicatia de smartphone , care era si singura ce putea verifica identitatea utilizatorului.In viitoarea configuratie, fiecare aplicatie WhatsApp (de telefon, tableta ori PC) va functiona autonom, iar datele si conversatiile vor fi sincronizate intre toate device-urile pe care utilizatorul le foloseste pe un cont.Va exista si o limita pentru aceasta facilitate - cel mult patru dispozitive vor putea fi folosite simultan pe un singur cont de WhatsApp. Seful Facebook a anuntat ca, in curand, va exista o aplicatie WhatsApp nativa de iPad WhatsApp va extinde in viitorul apropiat si functia de stergere automata a mesajelor, pentru protejarea intimitatii. Pe langa optiunea actuala, care faciliteaza stergerea automata a mesajelor la sapte zile dupa trimitere, utilizatorii vor avea si optiunea stergerii acestora imediat dupa trimitere.Stergerea imediata va functiona pentru mesaje scrise, precum si pentru imagini si clipuri video - toate acestea vor fi sterse automat, imediat dupa ce destinatarul le-a vazut.Nu exista insa un termen clar pentru lansarea noilor facilitati, tot ce a putut spune seful Facebook fiind "in curand".