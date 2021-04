Microsoft ar putea face a doua cea mai mare achizitie din istoria sa: 16 miliarde dolari

Informatia a fost relatata de Bloomberg, dar cele doua companii nu au confirmat-o. Cea mai mare achizitie a Microsoft a fost in 2016, cand compania a cumparat LinkedIn, cu 27 miliarde dolari.Sursele spun ca un anunt va fi facut zilele acestea . Pretul oferit de Microsoft este cu 23% mai mare decat pretul actiunilor Nuance de vineri.Nuance activeaza in domenii precum "artificial intelligence" si "speech recognition technology" si are o valoare de piata de 13 miliarde dolari. Compania a avut venituri de aproape 1,5 miliarde dolari in anul fiscal precedent si venituri nete de 91 milioane dolari. Cu un an inainte avusese pierderi de 217 milioane dolari.Microsoft si Nuance colaboreaza din 2019 in domenii precum telemedicina. Microsoft are o valoare de piata de peste 1.900 miliarde dolari si are in plan mai multe achizitii mari.Sursele spun ca tranzactia va fi anuntata in aceste zile, insa exista o posibilitate ca intelegerea sa pice.Nuance are sediul in Burlington, Massachusetts si a fost unul dintre pionierii care au dezvoltat soft-uri de inteligenta artificiala pentru recunoastere vocala, iar tehnologia sa a fost folosita pentru a construi raspunsurile pe care le dadea asistentul vocal Siri al Apple.Sistemele de recunoastere vocala ale Nuance sunt folosite in mai multe industrii, dar compania si-a vazut veniturile scazand in ultimii ani si incearca sa se orienteze doar in cateva domenii unde perspectivele sunt mai promitatoare.