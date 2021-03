Au trecut 3 ani de cand domeniile .ro au trecut la plata anuala

Evolutia domeniilor web romanesti din 2018 incoace

Apogeul fusese atins in luna iulie a anului 2018, atunci cand erau inregistrate nu mai putin de:

Iata cum arata statisticile publicate de ROTLD in data de 31 ianuarie 2021:

Registrul roman de domenii .ro, RoTLD, care este administrat de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, a anuntat in urma cu 3 ani, ca in data de 1 martie 2018 va implementa sistemul de inregistrare si mentenanta anuala pentru domeniile ".ro".Daca in trecut, posesorul trebuia sa achite o taxa unica pentru inregistrarea unui domeniu, de la acea data incolo, domeniile web se pot inregistra pe o perioada cuprinsa intre 1 si 10 ani, achitand o taxa de mentenanta anuala, prin intermediul partenerilor RoTLD care administreaza domeniul.Taxa anuala perceputa de catre RoTLD/lCI Registrar este de 12 euro plus TVA. Totusi, inregistrarea unui domeniu web romanesc prin Host-Age , costa doar 40 lei pe an. In plus, partenerul autorizat RoTLD inca din anul 2002 ofera si servicii de gazduire web, cu pretul de pornire de la 7 lei pe luna, ajungand pana la servicii de gazduire de servere dedicate si tot felul de solutii complexe, mulandu-se pe necesitatile clientilor.Din ultimul raport publicat de catre RoTLD inaintea declararii pandemiei si inainte de intrarea Romaniei in stare de urgenta, reiese ca existau nu mai putin de 591.167 de domenii .ro inregistrate. Pana la sfarsitul anului, alte 36.362 de domenii .ro au fost inregistrate, multe dintre acestea ca un efect al digitalizarii fortate cu care s-a confruntat tara noastra.● 975.561 domenii web .ro● 17.021 domenii web com.ro● 2.046 domenii web info.ro● 2.019 domenii org.ro● 1.249 domenii web store.ro● 579 domenii web arts.ro● 492 domenii web firm.ro● 364 domenii web rec.ro● 323 domenii web tm.ro● 279 domenii web www.ro● 203 domenii web nt.ro● 130 domenii web nom.ro.Ulterior, domeniile au inceput sa expire, iar o buna parte dintre acestea nu au fost reinnoite. Chiar si dupa digitalizarea in masa provocata de pandemie, situatia actuala pare sa fie redusa cu aproximativ o treime fata de cel mai bun moment din istoria domeniilor web romanesti.● 629.019 domenii web .ro● 7.335 domenii web com.ro● 762 domenii org.ro● 501 domenii web store.ro● 488 domenii web info.ro● 148 domenii web tm.ro● 123 domenii web arts.ro● 92 domenii web firm.ro● 62 domenii web rec.ro● 60 domenii web nt.ro● 53 domenii web www.ro● 46 domenii web nom.ro.Multi webmasteri si antreprenori au fost incantati de masura adoptata de RoTLD in anul 2018, deoarece a prilejuit eliberarea multor domenii care erau blocate, intrucat o buna parte dintre cele peste un milion de domenii inregistrate nici macar nu erau legate de un pachet de gazduire.In concluzie, cresterile inregistrate in ultimii ani au fost reale, ceea ce ne ofera o mai buna imagine de ansamblu asupra situatiei domeniilor web romanesti.