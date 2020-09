Cand va fi lansat noul iPhone. Apple dezvaluie si o noua generatie de ceasuri inteligente si iPad-uri

In ultimele doua trimestre, Apple a raportat venituri care au depasit estimarile analistilor, gratie vanzarilor puternice provocate de echipamente necesare pentru munca de acasa precum tablete iPad, laptop -uri si accesorii care se conecteaza cu telefoanele iPhone.In timp ce analistii se asteapta ca evenimentul de lansare a urmatoarei generatii de telefoane iPhone sa aiba loc in octombrie, Apple a trimis saptamana trecuta o invitatie cu titlul 'Time Flies' pentru un eveniment care va avea loc marti, 15 septembrie, iar analistii se asteapta sa vada viitorul Apple Watch Series 6.Grupul Apple domina piata pentru ceasuri inteligente, analistii de la Strategy Analytics anuntand in luna mai ca in primul trimestru al acestui an Apple controla 55% din piata. Pentru ca acest ceas trebuie conectat cu un telefon iPhone, analistii cred ca noul ceas va ajuta Apple sa isi pastreze clientii si chiar sa castige unii noi.De asemenea, analistii se asteapta ca noul ceas Apple sa ofere noi caracteristici de sanatate si fitness. Bloomberg a publicat anterior o serie de informatii potrivit carora Apple intentioneaza sa ofere clase virtuale de fitness, iar noul ceas ar putea juca un rol important in acest serviciu. Potrivit unor informatii neconfirmate, noul ceas Apple ar putea include si un senzor care sa masoare modificarile aparute in oxigenul din sange, dupa ce a descoperit o modalitate de a efectua o electrocardiograma cu ceasurile din Series 4.Tot marti, analistii se asteapta ca Apple sa dezvaluie o noua versiune a tabletei iPad Air, care va avea un senzor 3D pentru realitate augmentata, si o noua versiune a tabletei iPad, care este mai ieftina si este destinata pietei educationale.Analistii se asteapta si la un nou set de casti denumite 'AirPods Studio', care se vor adauga castilor wireless AirPods si AirPods Pro, care au devenit produse de succes pentru compania americana.Chiar daca pandemia de Covid-19 a afectat economia globala si a perturbat lanturile de aprovizionare, Apple se bucura de o cerere solida pentru telefoanele iPhone, tabletele iPad si computerele Mac din partea celor care lucreaza sau studiaza de acasa. In acest an, actiunile Apple au crescut cu 76%, astfel ca producatorul telefoanelor iPhone a devenit prima companie americana cu o capitalizare de piata mai mare de 2.000 de miliarde de dolari.