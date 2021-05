Ce parole isi pun romanii la conturile de internet. Sunt incredibil de usor de ghicit

Este unul dintre motivele pentru care multi romani se trezesc cu conturile de pe retelele sociale furate. Iar de aici pana la accesarea conturilor bancare nu mai e mult, scrie Digi 24 Specialistii trag un semnal de alarma si le recomanda oamenilor sa foloseasca metode suplimentare de securitate, cum ar fi autentificarea in doi pasi care se poate activa usor de pe orice platforma online.Atacurile cibernetice au explodat in ultimii ani, iar asta poate fi si vina celor care nu isi aleg corect parolele. Un studiu recent arata ca 15% dintre utilizatorii de internet isi aleg parolele in functie de numele animalelor de companie, 14 % folosesc chiar numele membrilor de familie, iar altii aleg sa foloseasca numele echipei sportive preferate pentru a isi securiza conturile.Data nasterii celor apropiati este una dintre preferintele romanilor, pe langa alte idei mai putin inspirate. Printre cele mai intalnite parole sunt datele de nastere, porecle sau numele copiilor.Specialistii trag un semnal de alarma si recomanda metode alternative pentru protejarea conturilor."Chiar daca ne reduce gradul de comoditate, trebuie sa folosim parole unice pentru fiecare serviciu online si suficient de puternice pentru a nu putea fi ghicite. Ele nu trebuie sa fie foarte complexe. Trebuie sa respecte cateva reguli.Sa foloseasca litere mari, cateva cifre sau un simbol. Toate serviciile online folosesc autentificare in doi pasi.Asta inseamna sa intram in setarile aplicatiei respective sau ale serviciului respectiv si sa cautam aceasta optiune. Ea poate veni prin SMS, prin mail sau prin aplicatii dedicate ale telefonului mobil", explica Silviu Stahie, analist in securitate cibernetica.Un aspect relevant, poate, pentru educatia informatica pe care o au romanii este ca 6% dintre cei care au raspuns in cadrul studiului mai sus mentionat au recunoscut ca folosesc chiar cuvantul "parola" pentru a-si proteja conturile.