Topul aplicatiilor revolutionare care folosesc inteligenta artificiala

De-a lungul timpului, inteligenta artificiala si-a demonstrat utilitatea. Dezvoltarea continua a tehnologiei ne permite sa automatizam tot mai multe operatiuni complicate. Cele mai solicitate aplicatii sunt in randul companiilor. Acestea le asigura eficientizarea procedurilor si reducerea costurilor, dar au si multe alte avantaje, motiv pentru care aceste tipuri de aplicatii sunt cele mai utile. Iata care mai folositoare aplicatii ale inteligentei artificiale.Un sistem ERP este cel mai utilizat software la scara globala, datorita numeroaselor functii pe care le indeplineste. Acest sistem se utilizeaza in orice domeniu de activitate, asigura o baza de date si un flux permanent al datelor. Sistemul ERP poate ingloba mai multe aplicatii sau module aferente fiecarui departament: vanzari, productie, contabilitate etc.Acest soft este capabil sa administreze intreaga afacere prin generarea de rapoarte detaliate, evidenta informatiilor in fiecare departament, automatizarea procedurilor financiare si gestionarea stocurilor. Acoperind atat de multe sarcini, companiile nu mai au nevoie de obicei de alte componente software.Un software ERP este preferat de toate firmele, deoarece are anumite avantaje. Printre acestea se numara imbunatatirea cash-flow-ului, eliminarea operatiunilor manuale, reducerea costurilor si asigurarea unei bune colaborari intre departamente.Al doilea cel mai solicitat tip de soft este cel de management al documentelor. Acest tip de aplicatie are rolul de a stoca informatiile, dar se ocupa si de indexare, de asigurarea securitatii si de identificarea rapida a fisierelor. De aceea, o aplicatie de management al documentelor ofera mai mult decat un simplu spatiu de stocare. Aplicatiile de management al documentelor prezinta o serie de avantaje, printre care:- Accelerarea operatiunilor- Cresterea productivitatii- Accesarea rapida a datelor- Protejarea informatiilor- Timp mai redus de rezolvare a problemelorDin ce in ce mai multe cabinete medicale private isi ofera serviciile. Livrarea unui serviciu medical trebuie sa fie eficienta si destul de rapida, fiindca intr-un cabinet medical exista multe programari pe zi. Un soft medical ajuta cadrele medicale sa castige foarte mult timp, pe care sa il dedice efectiv pacientilor.Softurile medicale indeplinesc o serie de functii, cum ar fi generarea de statistici, completarea fiselor medicale, realizarea schemelor de tratament, emiterea facturilor si realizarea programarilor. Astfel, un soft medical asigura anumite avantaje:- Acces rapid la fisa pacientului si istoricul acestuia- Notificari- Generarea automata a formularelor- Siguranta datelor- Managementul programarilor pe specializari si pentru fiecare medicDepartamentul HR este esential in oricare companie. Softurile de resurse umane sunt de mare ajutor in eficientizarea acestor tipuri de operatiuni. Un software special pentru acest departament poate contine mai multe aplicatii, cum ar fi cele de pontaj, de salarizare, de recrutare, de administrare, de managementul competentelor si altele.Un soft de resurse umane ajuta la calculul salariilor, la generarea contractelor si al adeverintelor si la centralizarea documentelor. Acestea cresc productivitatea si reduc timpul de procesare.Softurile in domeniul constructiilor sunt si ele extrem de solicitate. Acestea ajuta la planificarea aprovizionarii, la urmarirea contractelor si stadiilor lucrarilor, la urmarirea costurilor, garantiilor acordate si profitabilitatii fiecarei lucrari. In afara de aceste softuri de gestiune in domeniul constructiilor, exista si aplicatii utile pentru proiectarea lucrarilor in 3D si pentru generarea planselor de executie. Acestea ajuta la prevenirea erorilor umane.In concluzie, aplicatiile inteligentei artificiale sunt cel mai des utilizate de catre companii. Pentru acestea, softurile AI reprezinta instrumente utile in administrarea afacerilor. Cel mai utilizat software este sistemul ERP care inglobeaza functii distincte.