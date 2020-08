Cum vad cosmonautul Dumitru Prunariu si specialistii NASA viitoarele calatorii spre Marte: "Cei care pleaca acolo nu stiu daca se vor mai intoarce"

Expansiunea pe Marte, cu statie pe Luna

"O sa mergem din nou pe Luna, iar acest lucru este foarte incitant: ce este interesant este ca am trimis carbati pe Luna, iar acum ne pregatim sa trimitem si prima femeie. Odata pavat acest drum, nu ne mai ramane decat sa calatorim spre Marte. Am pus piciorul doar pe Pamant si pe Luna, dar nu ar fi minunat daca am ne-am extinde aceasta experienta si am merge si pe Marte? Cu toate acestea ne permitem sa visam. Cum ar fi sa locuim pe planete precum Jupiter, Europa, care este o luna a lui Jupiter? Cum ar fi daca am locui pe alte planete asemenatoare Pamantului din afara sistemului nostru solar sau in afara galaxiei?", a declarat Ravi Prakash, inginer NASA.Potrivit lui, compania pentru care lucreaza si care are contracte cu NASA, are echipe specializate pregatite sa reactioneze imediat."Dar vorbind de realizarea visurilor, Jet Propulsion Laboratory are o echipa numita Team X care face visurile sa devina realitate. Acei oameni fac un concept de misiune spatiala intr-o zi sau doua. Spre exemplu, daca cineva spune ca vrea sa mearga pe Titan si am atatia bani sa fac asta, si vreau sa inteleg cum este asezat metanul: nu este un plan batutu in cuie, dar este unul de la care se poate construi o misiune", a mai spus inginerul NASA.Pe de alta parte, inginerul Erisa K. Stilley, crede ca multi oameni care vor merge pe Marte pentru a petrece o perioada atat de lunga acolo vor avea nevoie de un psihic puternic."Eu una, nu imi pot imagina cum as putea trai acolo.Timpul pentru a ajunge acolo nu este unul scurt. Pentru misiunile robotizate dureaza 7 sau 8 luni, dar pentru oameni este ceva mai mare durata pentru ca noi nu putem ajunge cu aceeasi viteza pe care o au misiunile robotizate, de aceea cred ca va dura un an sau un an si jumatate. Nu vrei sa iti petreci o luna sau doua, perioada destul de mare daca o comparam cu perioada petrecuta pe Luna, si apoi doar sa te intorci. Cred ca despre calatoriile indepasrtate vom invata foarte multe odata cu reluarea misiunilor pe Luna, pentru ca de acolo este mai usor sa te intorci, daca lucrurile nu merg cum trebuie", a afirmat inginerul.Aceasta afirma ca ii este greu sa vada expansiunea pe Marte pana nu invatam mai multe pe Luna."Cei care merg pe Marte nu stiu daca se vor mai intoarce, si din punctul asta de vedere, spiritul uman este extraordinar. Sunt anumite tipuri de oameni care vor face genul asta de misiuni si vvor face tot ce este necesar pentru a fi primii care ajung acolo", a afirmat Stilley.Potrivit lui Elon Musk , in 40 pana la 100 de ani de acum, Terra va avea o colonie de aproape 1 milion de oameni pe Marte."Gravitatia planetei Marte este mai mica decat a Pamantului de 2,5 ori, asta inseamna ca muschii si oasele se vor dezvolta altfel decat pe Pamant. Va trebui sa produca oxigen pentru a trai intr-o atmosfera toxica. Va trebui sa fie protejati de radiatii si de micro meteoriti, iar asta inseamna ca ar putea trai sub solul martian si tot asa", a conchis cosmonautul Dumitru Prunariu.