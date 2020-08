Facebook a eliminat 790 de grupuri legate de QAnon, un promotor al teoriei conspiratiei

De asemenea, Facebook a anuntat ca restrictioneaza aproximativ 1.950 de grupuri, 440 de pagini si peste 10.000 de conturi Instagram legate de QAnon, promotor al teoriei conspiratiei care s-a extins online in lunile ce au urmat aparitiei pandemiei de COVID-19.Totodata vor fi luate masuri impotriva paginilor, grupurilor si conturilor Instagram legate de grupuri de militii din Statele Unite si anarhiste offline care sprijina violenta la proteste, a declarat compania intr-un comunicat."Am vazut extinderea miscarilor care, desi nu organizeaza direct violente, au sarbatorit actele violente, au aratat ca au arme si sugereaza ca le vor folosi sau au urmaritori individuali cu comportament violent", a declarat Facebook intr-un comunicat.Biroul Federal de Investigatii (FBI) a etichetat QAnon ca potentiala amenintare de terorism intern.QAnon exista in mare parte ca o miscare online ai carei adepti sustin in mod fals ca lumea este condusa de pedofili care opereaza un trafic global de copii si comploteaza pentru rasturnarea presedintelui SUA Donald Trump Dar miscarea a capatat recent o anumita forta, iar un sustinator al teoriei din statul Georgia (sud) este candidat al Partidului Republican si ar putea fi ales in Camera Reprezentantilor Statelor Unite.Intrebat despre conspiratie si numarul ei tot mai mare de adepti, Trump a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca nu stie multe despre miscare in afara de faptul ca "eu le plac foarte mult, ceea ce apreciez"."Daca pot contribui la salvarea lumii de probleme, sunt dispus sa o fac", a spus Trump, cu referire la teoria conspiratiei QAnon ce sustine ca salveaza lumea de un cult satanist.Facebook a fost criticata anterior ca a permis fake-news-uri si teorii ale conspiratiei sa infloreasca pe platforma sa, in special in campania pentru alegerile prezidentiale din SUA in 2016.Citeste si: