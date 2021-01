Facebook renunta la butonul ''Like'' pe paginile publice. De ce a fost luata aceasta masura

Paginile Facebook vor afisa doar admiratorii (followers) lor si vor include un flux de stiri (News Feed) dedicat, in care administratorii acestor pagini publice vor putea sa se alature conversatiilor purtate, sa interactioneze cu alti administratori si sa stea de vorba cu fanii, se afirma intr-un mesaj publicat pe blogul oficial al companiei Facebook."Am eliminat Like-urile si ne concentram pe Followers pentru a simplifica felul in care oamenii interactioneaza cu Paginile lor preferate", au explicat reprezentantii Facebook, referindu-se la aceasta modificare a felului in care functioneaza paginile publice de pe cea mai mare retea de socializare din lume.Citeste si: