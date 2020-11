Google Pay este disponibil oficial in Romania. Lista aplicatiilor mobile care permit folosirea serviciului

* Revolut

* Curve

* Transferwise

* ING Bank

* UniCredit Bank

* Alpha Bank

* CEC Bank

* Viva Wallet

* Orange Money

La acest moment, Google Pay este disponibil in Romania prin intermediul aplicatiilor urmatoarelor institutii, urmand ca altele sa se alature ulterior:Desi aplicatia Google Pay nu este disponibila direct in Romania, clientii acestor institutii financiare vor putea utiliza Google Pay online si in orice magazin care accepta plati contactless prin Visa sau Mastercard. Solutia tehnica se numeste "Google Pay as a service", ce permite emitentilor de carduri sa integreze Google Pay in aplicatiile lor mobile de plata.Pentru a adauga un card in Google Pay, utilizatorii trebuie sa deschida aplicatia bancii si sa acceseze sectiunea "Adauga in Google Pay". Dupa ce procesul de inrolare a cardului a fost incheiat, detinatorul poate plati contactless in magazin cu telefonul sau online, la comerciantii care accepta plata prin Google Pay. Odata ce cardul a fost salvat, poate fi administrat din setarile dispozitivului mobil (Google > Serviciile contului > Google Pay)"Securitatea este un element cheie al Google Pay, astfel ca exista mai multe niveluri de securizare a platilor. Intre acestea se numara "tokenizarea", solutia standard a industriei platilor, care presupune ca tranzactiile se realizeaza cu un numar virtual de card (acesta jucand rolul token-ului), specific fiecarui dispozitiv, fiind asociat cu un cod de securitate dinamic care se schimba la fiecare tranzactie. Aceasta functionalitate si altele vor functiona alaturi de solutiile de protectie oferite de emitentii cardurilor", spun reprezentantii Google.De asemenea, daca detinatorul si-a pierdut telefonul sau i-a fost furat, acesta poate folosi functionalitatea "Gaseste telefonul" pentru a bloca dispozitivul de oriunde, ii poate schimba parola sau chiar sa stearga de pe el datele personale.