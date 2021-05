Noi solutii de stocare a informatiilor oferite de Microsoft. Ce se va intampla cu datele clientilor din Uniunea Europeana

"Cu alte cuvinte, aceste date nu vor mai fi transferate in afara UE, iar acest angajament se va aplica tuturor serviciilor esentiale Microsoft cloud - Azure, Microsoft 365 si Dynamics 365. Implementarea acestor masuri este in desfasurare, iar toate actiunile necesare vor fi finalizate pana la sfarsitul anului viitor. Acest plan a fost denumit 'EU Data Boundary for the Microsoft Cloud' (Granita digitala UE pentru Microsoft Cloud). Acest nou proiect este construit pe portofoliul existent de solutii si angajamentele luate deja privind protectia datelor clientilor companiei, iar noul proiect este un pas aditional prin care Microsoft le raspunde clientilor sai europeni care isi doresc sa aiba mai multe garantii si facilitati privind stocarea si procesarea datelor. In lunile urmatoare, Microsoft va continua consultarile cu clientii si autoritatile de reglementare cu privire la acest plan, inclusiv in ceea ce priveste schimbarile necesare in cazul unor circumstante unice, precum securitatea cibernetica, si va continua aceste demersuri tinand cont de sugestiile acestora", precizeaza gigantul american. Potrivit sursei citate, serviciile Microsoft cloud existente respecta si depasesc, deja, recomandarile Uniunii Europene, in sensul ca toti clientii comerciali si cei din sectorul public aveau optiunea de a-si stoca datele in Uniune.De asemenea, multe servicii Azure cloud pot fi configurate pentru prelucrarea datelor in Uniunea Europeana."In plus, compania utilizeaza solutii robuste de criptare si de izolare a datelor, conforme cu actualele norme de reglementare. Multe dintre serviciile Microsoft le asigura clientilor controlul in ceea ce priveste criptarea datelor lor, prin utilizarea unor chei/solutii de securitate gestionate autonom, compania protejand aceste date impotriva accesului necorespunzator din partea oricarui guvern din lume. Compania a inceput deja lucrarile de proiectare, astfel incat sa poata stoca si prelucra fara a parasi teritoriul digital al UE toate datele cu caracter personal ale clientilor comerciali si din sectorul public, daca acestia doresc asta, prin intermediul serviciilor sale cloud. Acest plan include orice date cu caracter personal din datele de diagnostic si datele generate de servicii, si date personale pe care compania le utilizeaza pentru a oferi asistenta tehnica. In plus, compania va extinde posibilitatile de control autonom, precum Lockbox si procesul de criptare a datelor gestionat de client, la nivelul tuturor serviciilor Microsoft cloud", spun reprezentantii Microsoft.Compania sustine, totodata, ca va integra aceste solutii, din cadrul proiectului "Granita digitala a UE", cu serviciile sale cloud esentiale pentru a imbunatati ofertele sale actuale, iar in aceasta toamna va organiza "EU Cloud Customer Summit", pentru a oferi mai multe informatii despre acest proiect.Planul anuntat de Microsoft face parte din angajamentul pe care compania si l-a asumat in raport cu viziunea UE pentru o "Europa pregatita pentru era digitala" (Europe Fit for the Digital Age) si, in acelasi timp, este o recunoastere a rolului pe care sectorul tehnologic trebuie sa il joace pentru a sprijini Europa sa isi atinga obiectivele digitale.In acelasi timp, compania va infiinta un Centru de Excelenta pentru Ingineria Solutiilor de Confidentialitate (Privacy Engineering Center of Excellence) in Dublin, pentru a-si indruma clientii europeni in alegerea solutiilor potrivite de protectie a datelor, inclusiv in ceea ce priveste respectarea cerintelor de reglementare.Un alt angajament al Microsoft se refera la contributia pe care vrea sa o aduca la crearea "Tech Fit 4 Europe".In anul 2009, compania americana a deschis primul sau Centru de date din Europa, iar initiativa "Granita digitala a UE pentru Microsoft Cloud" va fi sustinuta de centrele de date pe care Microsoft le-a anuntat sau pe care le opereaza, in prezent, in 13 tari: Austria, Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Spania, Suedia si Elvetia.