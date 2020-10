"Supriza" de pe site-ul Prefecturii Capitalei: La sectiunea "Situatii de urgenta" aparea o trimitere la un site cu produse naturiste pentru sanatate, inclusiv destinate imbunatatirii vietii sexuale

Dupa ce in presa a fost semnalat incidentul, administratorii site-ului Prefecturii au scos link-ul respectiv.Site-ul se numeste "prefectura de sanatate si frumusete" si are produse pentru frumusete, diabet, varice, hemoroizi, ciuperci cutanate, articulatii, alcoolism si fumat, precum si produse pentru slabit, impotriva pierderii parului si imbunatatirea vietii sexuale.Link-ul care face trimiterea catre produsele naturiste poate fi accesat din sectiunea "Structura Organizatorica a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta", la jumatatea paginii unde este scris "Institutiile urmatoare au personal nominalizat in Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta", dupa cum se poate vedea in fotografia de mai jos.Link-ul a fost scos. Cel mai probabil a fost vorba despre o greseala.Citeste si: