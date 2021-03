WhatsApp testeaza o noua functie prin care pozele trimise se autodistrug dupa ce sunt vazute

Este vorba despre o noua functie prin care pozele trimise nu raman in istoricul contului de utilizator. Noua functie ar urma sa impiedice importarea sau copierea fisierelor, dupa ce au fost primite la destinatar. Practic, fisierul poate sa fie vazut doar un interval selectat. Totusi, inca nu se stie daca optiunea de a face captura de ecran ramane valabila, potrivit Libertatea.ro Daca utilizatorii ies din conversatia in care a fost trimisa fotografia temporara, nu o vor putea revedea ulterior. WhatsApp ofera deja o functie similara, care vizeaza doar schimburile de mesaje. In aceste cazuri, cronometrul poate fi setat pana la 7 zile.Termenul-limita pentru acceptarea noilor politici de confidentialitate ale WhatsApp a ramas fixat pentru data de 15 mai. Utilizatorii care nu sunt de acord cu aceste conditii vor pierde accesul la serviciile platformei de mesagerie.