RAPORT. Romania si Bulgaria au cea mai redusa rata de utilizare a comertului electronic din UE

In randul regiunilor NUTS 2 (Nomenclatorul unitatilor teritoriale de statistica) din UE, cel mai ridicat procent de cetateni care au facut achizitii online a fost in regiunile din Danemarca, Olanda si Suedia, in fiecare din ele cel putin trei sferturi dintre adulti folosind internetul pentru a comanda bunuri si servicii. Acest procent depaseste 85% in Utrecht (Olanda), 87% in Ovre Norrland (Suedia) si 86% in Hoevdstaden (Danemarca).In contrast, cel mai scazut procent de cetateni care au facut achizitii online s-a inregistrat in regiunile Severen tsentralen (14%) din Bulgaria, Nord-Est (18%) si Sud-Est (19%) din Romania, si Yuzhen tsentralen (19%) in Bulgaria.In privinta nivelului de educatie tertiara, cea mai ridicata proportie in regiunile UE era in 2019 in Sostines (Lithuania) si cea mai scazuta in Nord-Est (Romania), in conditiile in care la nivelul UE 40,3% din cetatenii cu varsta cuprinsa intre 30 si 34 de ani si-au finalizat anul trecut educatie tertiara, prin urmare au atins tinta de 40% din planul "Europa 2020".In majoritatea statelor membre UE, regiunile capitalelor inregistrau cel mai ridicat procent al nivelului de educatie tertiara, exceptand Belgia (unde cel mai ridicat procent e in provincia Brabantul Flamand), Spania (Pais Vasco), Croatia (Jadranska Hrvatska), Italia (Emilia-Romagna) si Olanda (Utrecht).In 2019, proportia nivelului de educatie tertiara era egala sau peste tinta de 40% in 101 din cele 237 regiuni NUTS 2 pentru care sunt disponibile datele, iar printre acestea sunt noua care depasesc 60%: Sostines in Lituania (70,4%), Warszawski stoleczny in Polonia (69,2%) si Hovedstaden in Danemarca (64,2%), urmate de Utrecht in Olanda (64,1%), si regiunile capitalelor din Stockholm in Suedia (63,4%), Ile-de-France in Franta (63,2%), Noord-Holland in Olanda (62,1%), Bratislavsky kraj in Slovacia (62,1%) si Praga in Cehia (60,9%).In contrast, patru din sase regiuni din UE unde nivelul de educatie tertiara este sub 20% sunt in Romania: Nord-Est (15,5%), Sud-Muntenia (16,3%), Sud-Est (17,8%) si Sud-Vest Oltenia (18,6%), una in Bulgaria, Severozapaden (17,1%) si una in Italia, Calabria (19,9%).Citeste si: