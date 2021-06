Ce au cautat copiii online in 2020-2021. TikTok, cea mai populara retea de socializare in randul acestora

Potrivit cercetarii, TikTok a depasit Instagram cu aproape dublul nivelului de popularitate.Cele mai populare categorii de site-uri web printre copii au fost "software, audio, video" (44,38%), "medii de comunicare pe internet" (22,08%) si "jocuri pe computer" (13,67%). Printre cele mai populare aplicatii, YouTube conduce detasat - aplicatia ramane cel mai popular serviciu de streaming video in randul copiilor din intreaga lume. Pe locul al doilea se afla aplicatia de mesagerie rapida WhatsApp, iar pe locul al treilea este populara retea sociala TikTok.Top 10 include, de asemenea, patru jocuri: Brawl Stars, Roblox, Among US si Minecraft. Copiii sunt foarte activi in ascultarea si vizionarea videoclipurilor muzicale pe YouTube - procentul fiind 17,35% in cautarile de genuri muzicale si videoclipuri.Cererile legate de producatorul de jocuri video Gacha Life s-au remarcat si in clasamentele de top ale copiilor din intreaga lume, cu un procent de 4%.Alaturi de liderii traditionali precum trupele K-POP BTS si Blackpink, cantaretii Ariana Grande, Billie Eilish si Travis Scott, un alt gen muzical, precum "phonk'', a devenit popular. Se contureaza o tendinta catre videoclipuri "creative" - tot mai multe solicitari de variante de ritm, sesiuni muzicale si tutoriale despre crearea de muzica in diferite programe au inceput sa apara in partea de sus a listei. TikTok ramane principalul trendsetter muzical pentru copii. Desenele animate reprezinta jumatate (50,21%) din toate cautarile video ale copiilor din intreaga lume. Cele mai populare sunt Lady Bug si Super Cat, Gravity Falls si Peppa Pig. Pe locul al doilea au fost diferite emisiuni TV - cea mai frecventa cautare in limba engleza a fost The Voice Kids.In categoria filme si seriale TV, cele mai populare trailere au fost Godzilla vs Kong, recenta Justice League a lui Zach Snyder si mini-seria Disney+, WandaVision. Netflix continua sa atraga atentia mai multor copii - cele mai frecvente solicitari prin intermediul platformei au fost pentru Cobra Kai si Stranger Things.Printre jocurile video, cele mai populare tendinte includ Minecraft (22,84%), Fortnite (6,73%), Among Us (3,80%), Brawl Stars (6,34%) - care a captat recent atentia copiilor si este foarte popular - si mult iubitul joc Roblox (3,82%). In acelasi timp, jocul cel mai frecvent accesat in top 10, pentru aproape toate tarile, este Roblox.