Twitter va bloca definitiv conturile persoanelor care dezinformeaza repetat in privinta vaccinurilor

"Credem sa acest sistem de avertismente va ajuta la educarea publicului cu privire la regulamentele noastre si la reducerea cu mai mult succes a propagarii de informatii potential periculoase sau false pe Twitter, in special in cazul infractiunilor repetate, moderate sau grave", a anuntat reteaua sociala intr-un comunicat.In decembrie, Twitter a decis sa le ceara utilizatorilor sa stearga unele informatii false, in special cele care sugereaza ca vaccinurile sunt utilizate pentru a controla populatiile. Compania viza de asemenea dezinformarile privind efectele adverse sau punerea sub semnul intrebarii chiar a bolii COVID-19 si a necesitatii ca oamenii sa se vaccineze.De atunci, moderatorii societatii californiene au retras peste 8.400 de tweet-uri si au notificat circa 11,5 milioane de conturi din intreaga lume.De acum, de la al doilea avertisment, utilizatorii isi vor vedea contul blocat timp de 12 ore, iar la al patrulea avertisment blocarea va dura 7 zile. De la al cincilea avertisment, blocarea contului va fi permanenta.Acest sistem se inspira din cel impotriva defaimarii avand legatura cu alegerile si procesele civice, care a determinat Twitter sa-l blocheze pe fostul presedinte american Donald Trump pentru infractiuni repetate, printre care incitare la violenta si mesaje de discreditare a scrutinului prezidential.Campaniile de vaccinare impotriva COVID-19, necesare pentru a proteja populatiile si a permite reluarea activitatilor umane, sunt in curs in numeroase tari, inclusiv in SUA si UE, noteaza AFP.Incepand din octombrie anul trecut, cand vaccinurile erau doar in stadiul de teste clinice, YouTube si Facebook au anuntat o reglementare stricta menita sa interzica dezinformarile cu privire la vaccinuri si actiunile menite sa discrediteze campaniile de vaccinare.Twitter va atasa de asemenea etichete cu mesaje "poate contine informatii inselatoare cu privire la vaccinurile impotriva COVID-19", potrivit comunicatului de luni.Moderatori vor fi insarcinati sa determine care continuturi incalca regulamentele, insa platforma spera sa puna la punct un sistem atat uman, cat si automatizat pentru a detecta mesajele problematice.