Vesti proaste pentru utilizatorii WhatsApp care nu vor accepta noile reguli de partajare a datelor. Mai multe functii esentiale o sa fie limitate

Cu toate acestea, reprezentantii aplicatiei de chat precizeaza ca "nimeni nu va avea contul sters si nici nu isi va pierde accesul la WhatsApp (...) din cauza acestei actualizari", ci "pot descarca un raport al contului lor si isi pot exporta istoricul chat-ului inainte de a trece la o alta platforma si de a-si sterge contul WhatsApp".Initial, WhatsApp atentiona ca utilizatorii care refuza sa-si dea consimtamantul pentru aceasta politica actualizata vor avea, in cele din urma, conturile suspendate sau sterse. Ulterior, aplicarea noilor practici de partajare a datelor a fost amanata pentru jumatatea lunii mai."In ultimele cateva saptamani am afisat o notificare in WhatsApp care ofera mai multe informatii privind actualizarea. Dupa ce le-am acordat tuturor utilizatorilor timp pentru a analiza aceste actualizari, continuam sa le reamintim celor care nu au avut sansa de a face acest lucru sa citeasca aceste informari si sa le accepte. Dupa o perioada de cateva saptamani, memento-ul pe care il primesc oamenii va deveni in cele din urma persistent", se arata in cea mai recenta actualizare WhatsApp a problemei, potrivit Eset.In plus, compania subliniaza ca acest lucru nu va afecta toti utilizatorii in acelasi timp. Astfel, daca la inceput, timp de cateva saptamani, utilizatorii vor putea in continuare sa raspunda atat la apeluri telefonice, cat si la apeluri video , dar nu vor putea accesa listele lor de chat, dupa acest pas WhatsApp nu va mai directiona niciun mesaj sau apel catre dispozitivul utilizatorului."De la confuzia initiala din jurul anuntarii noii politici de confidentialitate, WhatsApp s-a straduit sa atenueze preocuparile utilizatorilor cu privire la ce tip de date ar impartasi cu alte companii detinute de Facebook. Cu toate acestea, chiar si dupa asigurarile sale ca actualizarea a fost orientata catre companii si ca mesajele si apelurile utilizatorilor vor ramane private si sigure , au existat rapoarte despre utilizatorii care au renuntat la WhatsApp in favoarea platformelor concurente.Intr-adevar, politica nu are nicio implicatie pentru confidentialitatea conversatiilor utilizatorilor - acestea raman criptate de la un capat la altul si nici WhatsApp, nici Facebook nu vor putea vizualiza continutul mesajelor, nu vor asculta apelurile utilizatorilor sau vor pastra jurnalele pentru a vedea cu cine interactioneaza utilizatorii", sustin specialistii Eset.O mentiune importanta este ca utilizatorii WhatsApp din Europa nu sunt vizati de noile reguli.