Prima tableta quad-core romaneasca a fost lansata

E-Boda a lansat marti pe piata E-Boda Supreme XL400QC, prima tableta romaneasca de 10.1 inci dotata cu procesor Quad Core. Compania a anuntat in cadrul evenimentului ca in acest an isi va face intrarea si pe piata smartphone-urilor dual-SIM.

Cu hardware concentrat asupra experientei multimedia, E-Boda Supreme XL400QC este echipata cu sistemul de operare Android 4.1.1 ce ruleaza fluid cu ajutorul procesorului ATM7029 cu patru nuclee tactat la 1,2GHz si procesorului grafic MultiCore.

E-Boda Supreme XL400QC dispune de un ecran IPS de 10.1 inci cu o rezolutie de 1280 x 800 pixeli si 1GB RAM si 16 GB spatiu intern de stocare. Noua tableta de la E-Boda ofera doua camere foto (principala - 2MP si frontala - 0,3MP).

Tableta este dotata cu Wi-Fi, oferind in acelasi timp posibilitatea de conectare la un stick 3G USB prin intermediul portului integrat, pentru acces la Internet.

