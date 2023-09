Record uimitor pentru tablete si smartphone-uri

Tabletele si telefoanele inteligente se vand din ce in ce mai bine, urmand a stabili un adevarat record anul viitor, cu 1,2 miliarde de unitati vandute in intreaga lume.

Studiul a fost efectuat de o companie in domeniu, Gartner Inc., din Australia, scrie news.com.au.

Tot mai multi consumatori folosesc aceste gadgeturi in locul unui calculator. Ele schimba si modul in care oamenii isi concep strategia de afaceri, spune Carolina Milanesi, vicepresinte al companiei Gartner. Ea este de parere ca tabletele vor fi un element-cheie al mobilitatii pentru angajati.

Nu mai putin de 13 milioane de tablete sunt folosite in afaceri, anul acesta. Numarul lor se va ridica la 53 de milioane in 2016.

Aceeasi companie mai estimeaza ca 56% din smartphone-urile cumparate pentru afaceri in America de Nord si Europa vor opera cu sistemul Android, in 2016. Anul acesta, procentul este de 34%.

O alta companie din domeniu, IDC, estimeaza ca trei din patru telefoane inteligente vandute in lume folosesc platforma celor de la Google, in ciuda cresterilor inregistrate de iOS, programul de operare conceput de Apple. Pana in 2016 se asteapta ca Windows 8 sa ocupe locul trei in preferintele clientilor.