RIM pune in vanzare tableta PlayBook pe 19 aprilie

Research In Motion (RIM), compania care produce BlackBerry, va pune in vanzare tableta PlayBook pe 19 aprilie, intrand in competitie directa cu iPad, produsa de Apple.

Versiunea cu o capacitate de stocare de 16 GB va costa 499 de dolari, iar cea cu 32 de GB va costa 599 de dolari, relateaza Bloomberg.

De asemenea, va exista si model de 64 GB, la pretul de 699 de dolari. Primul retailer care va accepta comenzi pentru PlayBook este Best Buy.

Preturile pentru diversele modele PlayBook, care dispun de conectivitate prin Wi-Fi, sunt la fel cu cele practicate de Apple pentru versiunile similare ale iPad.

Pe 19 aprilie, PlayBook va fi disponibil in peste 20.000 de magazine din Statele Unite si Canada, apartinand atat unor retaileri, printre care si Staples, RadioShack si Office Depot, cat si a companiilor telecomunicatii AT&T, Sprint Nextel si Verizon Wireless.

Spre deosebire, iPad 2 a fost pus in vanzare, la inceputul lunii martie, in doar 10.000 de magazine. Apple a vandut peste 15 milioane din prima versiune de iPad, anul trecut.

