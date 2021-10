3 echipamente cu care sa detectezi camerele ascunse

Personalitatile publice, oamenii de afaceri, dar si persoanele implicate in procese se pot afla la un moment dat in situatia de a nu-si explica de unde au aparut imagini private cu ei, imagini care le strica reputatia si ii compromit definitiv, personal sau profesional. Pentru a impiedica aceste lucruri sa se intample, este bine sa fie prevazatori, atat ei cat si restul oamenilor care simt ca ar putea fi tinta unor astfel de tentative. Ei se pot folosi de detectoare camere care pot identifica atat camerele sau microcamerele video, cat si microfoanele sau reportofoanele, iar cele mai performante pot depista daca telefonul mobil este ascultat.

Sunt mai multe tipuri de astfel de echipamente pe piata:

detectoare de camere video ascunse, care au la baza o tehnologie militara ce poate identifica spoturile aparatelor foto. Cu aceste detectoare de depisteaza acele camere care nu transmit in flux continuu, ci sunt programate sa inregistreze anumite momente;

detectoare de dispozitive GSM - daca telefoanele unor persoane sunt ascultate, aceste echipamente vor trimite notificari beneficiarului si vor intrerupe semnalul audio;

detectoare pentru dispozitive radio - au antene care scaneaza permanent frecventele radio cuprinse intre 0 MHz si 10.000 MHz. Daca au detectat frecventa emit un semnal audio si luminos;

Vor fi prezentate in cele ce urmeaza trei echipamente moderne cu ajutorul carora se pot depista echipamentele spion

Detector profesional de camere Voron

Acest detector este conceput special pentru a depista microcamerele ascunse, asa numitele pinhole. Principiul sau de functionare se bazeaza pe reflexia luminii. In momentul cand o lentila este depistata, va trimite o unda de lumina inapoi, care va fi vizibila pentru vizorul detectorului. Dimensiunile sale sunt foarte mici: 140 mm lungime si 68 mm latime, iar greutatea este de doar 0,33 kg.

Detector profesional de camere Wega

Un astfel de detector este unul performant, care se utilizeaza pentru detectarea camerelor ascunse. Are aspectul asemanator cu cel al unei telecomenzi. Functioneaza pe baza urmatorului principiu: genereaza fascicule IR care indica inclusiv cel mai mic obiectiv al unei eventuale camere spion, indiferent daca aceasta se afla in functiune sau nu. Raza sa de detectie este de la 2 la 10 metri. Pentru ca, in general, camerele spion nu transmit, acest lucru le face sa nu poata fi depistate de alte dispozitive, fie ele chiar si unele avansate.

Detector profesional de camere si microfoane spion

Echipamentele de acest fel sunt ideale pentru protectia locuintei, masinii sau biroului. Poate scana urmatoarele: GSM, CDMA, GSM (DCS), WCDMA, bluetooth, Wi-fi, Wi-Max, indicand intensitatea si tipul semnalului pe care l-a detectat. Este foarte usor de folosit, cele doua butoane permitand o scanare completa. Are 3 moduri de avertizare: silentios - afiseaza detaliile fara sa emita zgomot (fiind recomandat pentru a mentine discretia), vibratie si sonor.

Echipamentele de detectare sunt utile pentru a spori masurile de siguranta in locuinta sau in principalele locuri frecventate: masina personala, birou etc. In acest fel, oamenii se pot asigura ca nu exista intentii ascunse care sa permita scurgerea de informatii.

Ads