Alegerea motorului electric potrivit

*Motorul asincron CA (monofazat sau trifazat)

*Motorul sincron: motor DC (curent continuu), fara perii etc.

*Motorul pas cu pas

Pentru a alege intre aceste trei grupuri, este necesar sa determini tipul de aplicatie care necesita un motor electric, deoarece acest lucru iti va influenta alegerea:

*Daca doresti ca motorul sa functioneze continuu si cu cateva schimbari de viteza, ar trebui sa alegi un motor asincron.

*Pentru aplicatii dinamice, este esential sa ai un motor sincron.

*In cele din urma, daca ai nevoie de o pozitionare precisa, ar trebui sa alegi un motor pas cu pas.

*Sunt usor de construit

*Acestea sunt mai economice datorita consumului redus de pornire

*De asemenea, sunt mai solide si, prin urmare, au in general o durata de viata mai lunga

*Necesita putina intretinere

Sistemele de motoare electrice reprezinta 46% din consumul mondial de energie electrica. In industrie, motoarele electrice sunt peste tot. Antreneaza compresoare si transportoare si actioneaza pompe, ventilatoare, suflante, burghiu si mixere. Motoarele electrice sunt chiar inima industriei si, daca ai nevoie de un anumit tip de motor electric, poti gasi o gama variata pe https://www.allindustrialfv.ro/catalog/motoare-electrice-39 Motoarele electrice permit efectuarea diferitelor tipuri de miscare: rapida, precisa, continua, cu sau fara schimbarea treptelor de viteza, etc. Toate aceste aplicatii necesita o tehnologie proprie a motorului. In primul rand, trebuie sa alegi intre cele trei grupe principale de motoare electrice:In functie de miscarea de care ai nevoie, va trebui, de asemenea, sa determini specificatiile tehnice si dimensiunea motorului. Pentru a determina specificatiile tehnice, va fi necesar sa se determine puterea, cuplul si turatia motorului. Pentru a determina dimensiunea, trebuie sa stii cat spatiu va ocupa motorul si cum este montat (adica cum va fi fixat in sistem).Atunci cand alegi dimensiunile si soliditatea motorului, trebuie sa tii cont si de mediul industrial in care va functiona motorul. Exista un format adaptat pentru fiecare tip de mediu (exploziv, umed, coroziv, cu temperatura ridicata etc.). Pentru medii dure exista motoare cu carcase armate, impermeabile, rezistente la socuri sau rezistente la murdarie.In ultimii ani, eficienta energetica a devenit un factor important de luat in considerare in momentul achizitionarii unui motor. Un motor electric care foloseste mai putina energie, va avea un impact energetic redus, ceea ce va reduce costurile de consum.Aceste doua tipuri de motoare sunt construite diferit. Cea mai mare diferenta este sursa de alimentare: curent alternativ (monofazat sau trifazat) si curent continuu (DC), de exemplu pentru baterii. Viteza este o alta diferenta. Viteza unui motor de curent alternativ este controlata prin variatia curentului din motor, in timp ce cea a unui motor de curent continuu este controlata prin variatia frecventei, de obicei cu un convertor de frecventa. Ca atare, motoarele de curent alternativ functioneaza mai rapid decat motoarele de curent continuu.Motoarele de curent alternativ sunt cele mai populare din industrie, deoarece au mai multe avantaje: