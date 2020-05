Alertare in timp real pentru situatii de criza. Solutie pentru piata din SUA, dezvoltata cu tehnologie romaneasca

o alerta poate fi redactata si transmisa in mai putin de 30 de secunde

Aceasta platforma de comunicare a fost construita pentru sectorul privat si vizeaza companii din Statele Unite ale Americii, astfel incat acestea sa poata transmite mesaje vitale rapid si eficient. Plant an App este partener in dezvoltarea platformei, pentru a ajuta solutia sa poata fi scalata si adaptata nevoilor clientilor.In timpul acestei crize medicale a devenit evident ca tehnologia ne poate ajuta enorm, de la socializare si informare pana la munca. De aici inainte solutiile tech vor ocupa un loc si mai important in vietile tuturor.In acest context, parteneriatul dintre Plant an App si Alerts Made Easy este un demers in acest sens: de-a furniza instrumentele necesare situatiilor limita.Colaborarea celor doua companii presupune furnizarea catre clientul final a unui sistem de comunicare in masa care poate fi adaptat nevoilor specifice momentului si se dovedeste crucial in perioade de criza, cand mesajul trebuie sa ajunga rapid la un numar mare de oameni.In egala masura, solutia se adreseaza si sectorului public, caruia ii ofera un instrument extrem de usor de utilizat si eficient."Parteneriatul cu Alerts Made Easy a pornit de la intalnirea mea cu fondatorul acesteia, Mark Roberts, cand ne-am dat seama instant ca impreuna putem aduce o schimbare semnificativa in vietile utilizatorilor.Companiile noastre se ghideaza dupa un set precis de valori si ne intereseaza sa le livram clientilor finali produsul necesar, in cel mai scurt timp posibil si cu cel mai inalt grad de calitate.Putem vedea foarte clar in aceasta perioada de ce comunicarea rapida, eficienta si precisa e atat de importanta. Iar succesul unei astfel de solutii e consolidat pe capacitatea acesteia de a putea fi personalizata.Aici intervine expertiza si tehnologia low-code ale Plant an App pentru infrastructura Alerts Made Easy. Noi putem sa le asiguram viteza necesara in implementarea si adaptarea schimbarilor platformei, iar ei se pot asigura ca ajung la toate companiile si nu numai, care au nevoie de o astfel de solutie", a declaratJucatori din industriile de productie, centre comerciale, organizatori de evenimente, administratori de ansambluri rezidentiale, administratii locale sau scoli si crese sunt doar cateva exemple in care solutia Alerts Made Easy este folosita cu mare succes.In medie,catre un anumit grup de contacte, prin diferite canale precum SMS, email, Slack sau alte canale digitale, cu ajutorul integrarilor prin API.Mesajul final care ajunge la utilizator poate fi insotit de atasamente in orice format si poate contine pana la 500 de caractere.Pentru a sustine acest ecosistem si dezvoltarea accelerata a platformei, Plant an App poate furniza functionalitatile software necesare intr-un timp record de ore sau zile, in comparatie cu media de cel putin doua saptamani de care au nevoie alte companii in prezent.Plant an App este o platforma de dezvoltare low-code care ajuta companii din intreaga lume sa construiasca aplicatii de business mai rapid si sa isi accelereze transformarea digitala.Abordarea Plant an App presupune ca timpul necesar pentru crearea si lansarea solutiilor software sa fie mai mic.Pe langa functionalitatile caracteristice de low-code, Plant an App vine cu peste 20 de module (API Builder, Form Builder, Advanced Search Engine etc.), zeci de integrari si peste 200 de actiuni reutilizabile si extrem de configurabile.Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul companiei sau puteti urmari aceasta scurta prezentare video a platformei