Alexandru Cosbuc, SIMAVI: Tehnologiile VR si AR dezvoltate in proiectului PALAEMON vor contribui la evitarea multor dezastre maritime

R: Ideea proiectului PALAEMON a pornit de la dezastrele maritime din ultimii ani care ne reamintesc ca suntem departe de a stapani marile. PALAEMON a fost creat pentru ca in timpul unei urgente sau unui incident grav, evacuarea pasagerilor sa se faca cu maxima eficienta.Proiectul se adreseaza companiilor care detin nave mari de croaziera si RoPax, adica feriboturi de croaziera, si combina expertiza mai multor parteneri din domeniul fabricarii navelor de croaziera, marii operatori de nave de croaziera, societati de clasificare, organizatii specializate in producerea de senzori, un grup multidisciplinar de inovatori (precum SIMAVI), experti in eLearning si formare virtuala.R: PALAEMON propune dezvoltarea si evaluarea unui sistem sofisticat de evacuare centralizata in masa combinat cu un ecosistem inteligent de componente critice. Va explic.Ecosistemul inteligent propus de PALAEMON incorporeaza tehnologii inovatoare pentru detectarea, monitorizarea si numararea persoanelor aflate la bord; servicii de localizare, precum si date in timp real in timpul accidentului.Acestea vor fi integrate intr-un sistem independent, inteligent, de monitorizare a situatiei si de orientare, care va oferi echipajului o cale eficienta de evacuare pentru multimi mari de pasageri.Practic, va contribui la salvarea de vieti si va spori capacitatea de a detecta, preveni si atenua orice problema care decurge din accidente si dezastre fizice sau provocate de om.R: SIMAVI este cel mai mare integrator de produse software din Romania. Oferim o platforma pentru crearea de continut educational interactiv, implementam sisteme de management al invatarii, dezvoltam cursuri digitale in diverse domenii si pe tehnologii diferite, inclusiv Realitate Augmentata si Virtuala.Ca partener tehnologic al PALAEMON, SIMAVI va conduce dezvoltarea programului de instruire, folosind ochelari cu Realitate Augmentata, pentru intregul echipaj al unei nave. In timpul simularilor, Realitatea Augmentata va suplini cateva caracteristici critice.In primul rand, ochelarii vor oferi echipajului asistenta si indrumare in timp real in timpul scenariilor.In al doilea rand, tehnologia de ultima generatie va furniza membrilor echipajului informatii vitale cu privire la starea navei, cu privire la orice schimbari sau actualizari ale strategiei de evacuare, monitorizand in acelasi timp pasagerii si mediul.In plus, AR va permite comunicarea in timp real a membrilor echipajului in timpul scenariilor de evacuare, facilitand schimbul de informatii exact la timp intre participanti.R: Avand o mare experienta in activitati de formare, SIMAVI va conduce Academia PALAEMON. Imaginati-va ca, echipati cu casti Oculus Quest, utilizatorii VR vor avea posibilitatea de a practica in siguranta diverse scenarii legate de siguranta pasagerilor. Tehnologia VR va permite, practic cooperarea directa dintre stagiari si experti in materie.Va dau doar cateva exemple de sarcini specifice care pot fi efectuate in PALAEMON cu ajutorul VR: instruirea personalului si, foarte important, evacuarea lui, dezvoltarea scenariilor pentru simulari, dar si imbunatatirea continua a procedurilor de siguranta.Alexandru Cosbuc-Ionescu a condus cu succes proiecte internationale de eLearning cu zeci de mii de beneficiari, in Romania si in Emiratele Arabe Unite. Astazi gestioneaza proiectele cu componenta educationala digitala pentru Comisia Europeana.Acest proiect a primit finantare din programul Uniunii Europene de cercetare si inovare Orizont 2020 in baza acordului de subventie nr. 814962.