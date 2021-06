Apple anunta schimbari in privinta tabletelor. Cum vor arata viitoarele modele

In vreme ce tabletele cu Android nu indraznesc sa treaca de 10 inch, cea mai mare tableta Apple, iPad Pro, are 12,9 inch. Cu toate astea, Apple crede ca este loc pe piata de tablete si mai mari, mai ales ca nu exista alt jucator pe aceasta nisa.Conform Bloomberg, Apple ar urma sa lanseze , peste doi ani, cel putin o tableta cu ecran mai mare de 12,9 inch - nu este clar cat de mare sau cate variante de tablete cu ecran mai mare de 12,9 inch vor exista.Se pare ca, in prezent, Apple inca evalueaza ideea tabletelor mai mari si testeaza cateva prototipuri, care folosesc noul sasiu dezvoltat pentru iPad-urile high-end de anul viitor.Pentru tabletele din 2022, Apple pregateste trecerea la un spate de sticla, care ar urma sa faciliteze incarcarea wireless a acestora. Daca vor deveni realitate, tabletele cu ecran mai mare de 12,9 inch vor folosi acelasi spate din sticla.Tabletele de mari dimensiuni si-ar gasi, cel mai probabil, utilizarea in domeniile de business unde ecranul mai mare face diferenta, precum proiectare si design. Nu ar fi exclus nici ca un mic numar de utilizatori sa le prefere pentru functiile multimedia.Apple este liderul autoritar al pietei tabletelor . In ciuda faptului ca aplica cea mai mare marja de profit si concureaza, in cea mai mare parte, cu tablete ieftine cu Android, Apple are 37% din piata, conform unei estimari Counterpoint recente si a crescut, in ultimele trimestre, intr-un ritm mai mare decat concurentii sai.