Avionul care va zbura de la New York la Londra in doar 3 ore - Cat ar costa biletul

Un start-up american vrea sa construiasca un avion supersonic care sa zboare de la New York la Londra in doar 3 ore.

Pana in 2003, posibilitatea de a calatori rapid intre cele doua destinatii era asigurata de Concorde, aminteste Business Insider.

Problema era ca o calatorie cu acest avion supersonic cu 100 de locuri costa 20.000 de dolari.

In consecinta, dupa ce Concorde a fost "pensionat" in urma cu 13 ani, locul a fost lasat liber si nu a fost ocupat nici pana acum.

Supersonic revolutionar: trei ore de la Londra la New York (Video)

Insa startup-ul Boom vrea sa schimbe acest lucru si sa construiasca un avion supersonic care sa duca pasagerii de la Londra la New York in putin peste 3 ore. Iar spre deosebire de Concorde, o calatorie va fi mult mai ieftina.

"Construim un avion supersonic cu care iti vei permite sa calatoresti", a declarat Blake Scholl, fondatorul firmei.

Londra-New York in 11 minute? Cum este posibil

"Daca ne gandim la ce s-a intamplat cu Concorde, ne vom da seama ca nu a fost vorba de un esec din punct de vedere tehnic, ci din punct de vedere economic", a adaugat omul de afaceri american.

Un zbor cu avionul supersonic de la Boom intre New York si Londra va dura 3,4 ore, in loc de 8, iar un bilet va costa in jur de 5.000 de dolari, adica de 4 ori mai putin decat in cazul Concorde.

O calatorie de la Los Angeles pana in Sydney ar dura 15 ore, adica ar fi cu 6 ore mai scurta.

Boom a gandit aeronava in asa fel incat sa zboare cu o viteza de 2,6 ori mai mare decat cea a unui avion comercial. Mai mult, va avea doar 40 de locuri, pentru ca pretul biletului sa fie cat de cat convenabil, iar cererea sa fie una constanta.

Scholl are in plan sa testeze zborul normal in 2017, langa Denver, iar daca totul merge bine, va incepe sa faca zboruri supersonice la baza Edwards a fortelor aeriene americane.

Deja doua companii sunt interesate de aceasta aeronava. Virgin Airlines a comandat 10 avioane, iar alta firma (momentan nu i se cunoaste numele) vrea 15.