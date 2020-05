Care sunt piesele Stihl care fac pornirea motoutilajelor mai usoara?

Ziare.

Indiferent ca vorbim despre drujbe, tocatoare electrice, curatatoare de inalta presiune sau altele, toate aparatele care poarta acest brand sunt fiabile, au garantia calitatii si a unei durate de viata indelungate. Inovatia si randamentul ridicat sunt marcile producatorului german, iar in continuare vom studia in detaliu una dintre principalele caracteristici cu care acestia se lauda.Pe site-ul oficial, germanii spun despre celebrele utilaje si piese Stihl faptul ca sunt elaborate pentru om si natura, permit o modalitate de lucru mai eficienta si beneficiaza de o pornire mai usoara.In cadrul acestui articol, ne vom concentra pe ultima dintre cele trei caracteristici si vom vedea care sunt componentele care asigura pornirea lejera, chiar si pentru utilizatorii incepatori.Aceasta piesa Stihl este reprezentata de un maner special, care asigura o pornire uniforma si fara recul. Totodata, amortizorul integrat preia in totalitate vibratiile generate in momentul tragerii cablului de pornire. Mecanismul este protejat impotriva particulelor abrazive si ramane functional pentru o perioada mai lunga, fara operatiuni de intretinere.Piese Stihl care fac posibila o pornire atat de usoara sunt arborele cotit, rola demaror si arcul suplimentar situat intre acestea. Cu ajutorul lor, solicitarile maxime la pornirea motorului sunt considerabil reduse, vibratiile specifice nu se resimt pe manerul demaror, iar forta necesara pentru tragerea acestuia este si ea mai mica. Mai mult decat atat, indiferent daca tragi repede sau incet de manerul demaror, motorul va porni fara probleme.Daca motoferastraiele sau motouneltele Stihl pe care le-ai achizitionat sunt dotate cu pompa de combustibil manuala, numarul de curse de actionare este redus in mod simtitor. Aceste piese Stihl sunt actionate pana cand combustibilul ajunge in sacul transparent al pompei. Astfel, se asigura cantitatea necesara de combustibil pentru formarea amestecului cu aerul, in proportii ideale pentru o pornire rapida.Montarea in motorul Stihl 4-Mix a unei piese denumite sistem de decompresiune a dus la prelungirea timpului de deschidere a supapelor. Astfel, motoarele in patru timpi pot fi pornite rapid si confortabil, iar avantajele sunt clare: mai putin efort, mai putine curse de actionare si o presiune de compresie mai mica. Pompa manuala, numita si purjator, alimenteaza carburatorul inainte de pornire, iar presiunea de compresie este redusa gratie camei greutatii centrifuge.Nu in ultimul rand, supapa de decompresie permite scurgerea unei parti din amestecul comprimat de catre cilindru, in momentul pornirii. In acest fel, necesarul de forta care trebuie aplicat pe cablul de pornire este redus, utilizatorul fiind menajat. Aceste piese Stihl se deschid manual si se inchid singure, la prima aprindere.In concluzie, prin conlucrarea perfecta dintre ele, sistemele STIHL ElastoStart, STIHL ErgoStart si piesele Stihl (pompa de combustibil manuala, sistemul de decompresiune si supapa de decompresiune) iti garanteaza cea mai usoara pornire a motoutilajului tau.