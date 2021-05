Cartusul de cerneala pe care il gasesti la usa

O imprimanta usureaza cu siguranta munca si scoala acasa, dar vine si cu grija achizitionarii din timp a cartuselor, sarcina care in marile corporatii revine departamentului IT. Folosind dispozitivul acasa, cartusul se poate goli chiar in momentul in care documentul e doar pe jumatate imprimat. Fara o rezerva la indemana, imprimarea e blocata si nu tine cont de nevoia urgenta a utilizatorului.HP vine cu o solutie de imprimare inteligenta si accesibila. Serviciul de abonament Instant Ink, lansat luna trecuta si in Romania, detecteaza cand cerneala originala este pe terminate si livreaza automat cartuse noi direct la adresa utilizatorului, inainte sa ramana fara rezerve.Abonamentul Instant Ink a fost gandit pentru consumatorii casnici si pentru afacerile mici in toate cele 36 de tari in care a fost lansat pana acum, deci inclusiv pentru piata din Romania. Este un serviciu adaptat la stilul actual de viata si munca, iar in aceasta perioada s-a dovedit a fi foarte util si comod de folosit pentru familii si pentru angajatii care lucreaza remote de acasa. Numarul de abonamente de cerneala Instant Ink, la nivel global, este relevant in acest sens: a depasit 9 milioane de utilizatori si confirma tendinta generala de crestere a cererii pentru servicii pe baza de abonament, in ultimii ani. Consumatorii prefera acest tip de servicii pentru ca sunt usor de folosit si nici nu le consuma din timpul liber.Clientii pot alege unul dintre abonamentele lunare , platind un pret fix in functie de numarul de pagini imprimate. Planurile incep de la mai putin de 5 lei pentru 15 pagini imprimate pe luna si, in functie de numarul de pagini incluse in abonament, pot ajunge la 123 de lei pentru 700 de pagini imprimate intr-o luna. Abonamentul presupune ca primesti gratuit cartusele de cerneala direct la usa atunci cand cerneala din imprimanta este pe terminate, iar livrarea este inclusa, nu mai exista alte costuri suplimentare. Urmatoarea livrare de cerneala are loc numai cand cartusele livrate sunt pe terminate, nu lunar. Astfel, utilizatorul nu achita decat abonamentul lunar si va avea intotdeauna cerneala in imprimanta. Cartusele de cerneala primite sunt speciale, fiind mai mari si sunt compatibile doar cu HP Instant Ink.Cum stie HP ca cerneala e pe terminate? Printr-o conexiune Cloud, serviciul detecteaza cand nivelul de cerneala a scazut si livreaza cartuse noi, inainte ca utilizatorul sa ramana fara rezerve. De aceea, in prezent, abonamentul HP Instant Ink este unic pe piata.Cum eficienta oricarui serviciu se vede atunci cand calculam banii cheltuiti, este important de mentionat ca abonamentul numara paginile tiparite si nu cantitatea de cerneala folosita. Indiferent daca sunt imprimate fotografii, grafice complicate sau doar pagini text, alb-negru sau color, numarul de pagini contorizate este acelasi. In functie de nevoi si de volumul de munca, utilizatorii isi pot schimba abonamentul - marind sau micsorand numarul de pagini imprimate lunar - sau il pot anula oricand fara alte costuri. Exista si posibilitatea de a reporta pagini nefolosite de la o luna la alta, in limita a trei luni. Toate acestea fac ca abonamentul Instant Ink sa fie rentabil, pentru ca ofera economii de pana la 70% din costul cu cartusele de cerneala originala HP.Serviciul HP Instant Ink este momentan functional doar pentru imprimantele cu cerneala, utilizatorii care au deja o imprimanta HP cu cerneala pot verifica daca este compatibila Instant Ink aici , iar cei care doresc achizitionarea unei imprimante noi compatibile cu acest serviciu gasesc produsele compatibile aici