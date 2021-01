Ce este un panou solar si cum functioneaza?

Panourile solare pot fi utilizate pentru o mare varietate de aplicatii, inclusiv sisteme de alimentare la distanta pentru cabine, echipamente de telecomunicatii, teledetectie si, bineinteles, pentru producerea de energie electrica de catre sistemele electrice solare rezidentiale si comerciale.Pe aceasta pagina, vom discuta despre istoria, tehnologia si beneficiile panourilor solare. Vom invata cum functioneaza panourile solare, cum sunt fabricate, cum creeaza electricitate si unde puteti cumpara panouri solare Edmond Becquerel a descoperit efectul fotovoltaic.Dezvoltarea energiei solare dateaza de mai bine de 100 de ani. In primele zile, energia solara era utilizata in primul rand pentru producerea aburului care putea fi apoi folosit pentru a conduce utilaje. Insa pana la descoperirea "efectului fotovoltaic" de catre Edmond Becquerel nu va fi posibila conversia energiei solare solare.Panourile solare si-au gasit prima utilizare in satelitii spatiali. Pentru majoritatea oamenilor, primul panou solar din viata lor a fost probabil incorporat in noul lor calculator - in jurul anilor 1970!Astazi, panourile solare si sistemele complete de panouri solare sunt utilizate pentru a alimenta o mare varietate de aplicatii. Da, panourile solare sub forma de celule solare sunt inca utilizate in calculatoare.Panourile solare colecteaza energie regenerabila curata sub forma de lumina solara si transforma acea lumina in electricitate care poate fi apoi utilizata pentru a furniza energie pentru sarcinile electrice. Panourile solare sunt alcatuite din mai multe celule solare individuale care sunt ele insele compuse din straturi de siliciu, fosfor (care asigura sarcina negativa) si bor (care asigura sarcina pozitiva). Panourile solare absorb fotonii si in acest fel initiaza un curent electric. Energia rezultata generata din fotonii care lovesc suprafata panoului solar permite electronii sa fie scosi din orbita lor atomica si eliberati in campul electric generat de celulele solare care apoi trag acesti electroni liberi intr-un curent directional. Intregul proces este cunoscut sub numele de Efect fotovoltaic.Intr-o configuratie bine echilibrata conectata la retea, o retea solara genereaza energie in timpul zilei, care este apoi utilizata in casa noaptea. Programele de contorizare neta permit proprietarilor de generatoare solare sa fie platiti daca sistemul lor produce mai multa energie decat cea necesara in casa. In aplicatiile solare off-grid, o banca baterie, controler de incarcare, si, in cele mai multe cazuri, un invertorsunt componente necesare. Sistemul solar trimite curent continuu (DC) electricitate prin controlerul de incarcare catre banca bateriei. Puterea este apoi preluata de la bateria bateriei la invertor, care converteste curentul continuu in curent alternativ (AC) care poate fi utilizat pentru aparatele non-DC. Asistate de un invertor, tablourile solare pot fi dimensionate pentru a satisface cele mai exigente cerinte de sarcina electrica.