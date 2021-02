Ce rol are compresorul de aer? Ce trebuie sa stii atunci cand alegi un compresor de aer?

compresoare de aer de joasa presiune - 150 psi sau maxim 10 bar;

compresoare de aer cu presiune medie -151-1000 psi, adica aproximativ 11-69 bar;

compresoare de aer de inalta presiune - peste 1000 psi sau 69 bar.

compresor dinamic;

compresor volumic;

compresor de aer cu surub;

compresor aer cu piston.

Un compresor de aer este un dispozitiv pneumatic care transforma energia mecanica produsa de un motor electric sau termic in energie cinetica. Concret, aerul intra in compresor cu un anumit nivel al presiunii si este comprimat ulterior pana la presiunea de refulare.Compresorul de aer este folosit in foarte multe aplicatii, atat pentru uz casnic si profesional, cat si pentru uz industrial. De la producatorii de frigidere si pana la cei de jucarii pentru copii, mecanicii auto si tamplarii sau cei care reconditioneaza mobila - cu totii au nevoie de aer comprimat. Importanta unui compresor de aer este comparata de catre unii specialisti in domeniu cu cea a curentului electric sau a accesului la reteaua de apa.Compresoarele de aer pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere. Este vorba despre o clasificare in functie de presiune si o alta clasificare care face referire la tipul compresorului de aer.In functie de presiune, compresoarele de aer sunt clasificate astfel:Tipurile compresoarelor de aer sunt urmatoarele:Tipurile compresoarelor de aer sunt urmatoarele:Compresoarele dinamice au un debit mai mare decat al compresoarelor volumice, aceasta fiind principala diferenta dintre cele doua tipuri. Compresoarele de aer cu surub sunt folosite in aplicatii industriale sau de catre profesionisti, in vulcanizari, foraje sau hale. In ceea ce priveste compresorul de aer cu piston, acesta este unul dintre cele mai fiabile si utilizate tipuri de compresoare, clasificandu-se in doua subtipuri: compresor cu o treapta de compresie si compresor cu doua trepte de compresie.Odata ce s-au familiarizat cu tipurile compresoarelor si cu modul acestora de functionare, este timpul ca cei interesati sa ia in calcul cele mai importante aspecte atunci cand vine vorba de alegerea compresoarelor de aer. Iata care sunt acestea!In functie de aplicatiile in care va fi folosit compresorul de aer pot fi stabilite detalii importante, precum presiunea necesara si debitul de aer. Acestea sunt caracteristicile tehnice care trebuie luate in considerare in functie de consumator, fie el casnic, profesional sau industrial.Compresoarele de aer sunt prevazute cu motor electric sau cu motor termic, care functioneaza cu benzina. Daca exista o sursa de curent electric in locul in care va fi utilizat compresorul, este recomandata alegerea unui dispozitiv cu motor electric, deoarece este mult mai usor de intretinut. Dezavantajul acestor compresoare este ca nu pot functiona daca nu sunt alimentate de o sursa de curent electric. Asadar, in celelalte cazuri se impune alegerea unui compresor de aer cu motor termic.Dintre caracteristicile importante care trebuie luate in calcul in alegerea unui compresor de aer merita mentionate fiabilitatea, usurinta cu care se transporta compresorul sau spatiul pe care il ocupa atunci cand este depozitat.Un compresor de aer care este mutat dintr-un loc in altul, asa cum sunt cele folosite pentru uz casnic, trebuie sa aiba o greutate cat mai mica. Altfel, mutarea compresorului in locul in care este nevoie de aparatul de vopsit sau langa anvelopele care trebuie umflate va fi greoaie sau chiar imposibila. In acest sens, este ideal ca dispozitivul sa fie prevazut cu roti si maner pentru transport.