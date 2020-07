Cel mai bun telefon din Europa in 2020. Premiul, acordat unui producator chinez mai putin cunoscut

In cadrul evenimentului ajuns la editia a VI-a au fost analizate sute de gadgeturi lansate in 2019-2020, din punctul de vedere al performantei si competitivitatii."Procesul de nominalizare a dispozitivelor a inceput la debutul anului 2020. Au fost luate in considerare cele testate de catre membri Asociatiei Europene de Harware. La final, au fost selectate cateva, cele care au meritat sa ajunga in finala", se arata in comunicatul oficial al organizatorilor Au fost desemnati castigatori la 42 de categorii. Printre acestea s-au numarat Cel mai procesor , Cea mai buna placa de baza, Cea mai buna placa video , Cel mai bun televizor, Cel mai bun monitor de gaming, Cel mai bun hard-disk, Cele mai bune casti sau Cele mai bune casti wireless Probabil cel mai asteptat anunt a fost cel privitor la cel mai bun telefon in Europa in 2020. La aceasta categorie s-a impus OnePlus 8 Pro. Producatorul chinez OnePlus a aparut recent pe piata mare a tehnologiei, in 2015, dar s-a impus prin produsele performante la un pret decent. Cu toate acestea, modelul OnePlus 8 Pro a aparut pe piata la un pret considerat de fani piperat, in rand cu cele ale marilor competitori, precum Apple Samsung sau Huawei