Cele mai populare lăzi frigorifice ieftine în 2021

Conservarea alimentelor prin metoda congelării este una ditre cele mai folosite metode în prezent. Rapidă și eficientă, îți oferă posibilitatea de a avea la dispoziție tot felul de produse necesare pentru gătit pe termen lung. Frigiderul, combina sau lada frigorifică sunt prezente în aproape orice locuință, fiind printre cele mai utile electrocasnice în modul de viață modern. Dacă te-ai gândit că ți-ar fi necesară, dar nu ai cumpărat încă o ladă frigorifică, află că are avantajul de a o amplasa în orice loc din gospodărie ce dispune de sursă de curent. Iată cele mai populare în acesta an, dintre modelele ieftine de lazi frigorifice:

Ladă frigorifică STARCREST SCCF-100, cu sistem manual de dezghețare și panou mecanic, este un aparat cu un volum de 91l, cu o capacitate de îngheț la 24h de 5kg. Face parte din clasa energetică A+, cu un consum anual de 208kWh. Ca și funcții dispune de control al temperaturii, garnitură antibacteriană, termostat mecanic și 2 roți pentru transport rapid. Are 21h autonomie fără curent și are un preț mai mult decât rezonabil.

Lada frigorifică Star-Light CFFM-99FWH, cu un volum de 99l, este preferată de clienți deoarece are un preț mai mult decât satisfăcător. Are o capacitate de îngheț la 24h de 4,5kg și dispune de autonomie fără curent timp de 20h. Panoul de control și comandă al termostatului este mecanic și sistemul de decongelare este de tip manual. Produce 42 dB ca nivel de zgomot și face parte din clasa energetică A+, cu un consum anual de energie de numai 170kWh. Dispune de iluminare cu LED și este perfectă pentru spații mici.

Ladă frigorifică Candy CCHH 145, face parte dintre acele lazi frigorifice din care să alegi, dacă ai buget limitat, deoarece are un raport foarte bun calitate/preț. Cu un volum net total de 137l și o capacitate de îngheț la 24h de 11kg, este o alegere populară pentru o familie numeroasă. Nivelul de zgomot este de doar 39 dB, face parte din clasa energetică A+, cu un consum anual de 226kWh și 13h autonomie fără curent. Are temperatura ajustabilă mecanic, cu 6 trepte de răcire, sistem de dezghețare manual și e prevăzută cu un coș de depozitare pentru articole mici.

Lada frigorifică Heinner HCF-H98A+ este o altă ladă frigorifică cu preț mic, care îți poate satisface în totalitate nevoile. Cu dimensiuni mici la un volum de 96l, acest aparat are o capacitate de îngheț de 9,5kg la 24h și o autonomie de 24h fără curent. Face parte din clasa energetică A+, cu un consum energetic anual de numai 168kWh și este prevăzută cu sistem mecanic de ajustare a termostatului, ce îl face simplu de reglat. Sistemul de dezghețare a congelatorului este manual, nivelul de zgomot este de 40dB și are în dotare coș pentru produse de dimensiuni mici.

Ladă frigorifică Crown CHF-100E, un alt produs îndrăgit de clienți, deoarece oferă calitate la un preț scăzut, are volum net total de 100l și eficiența energetică se înscrie în clasa A+, cu un consum anual de energie de 211kWh. Panoul de control al temperaturii este mecanic și sistemul de dezghețare al congelatorului este manual. Are un nivel de zgomot de 40dB și vine însoțită de un coș de depozitare detașabil.

Lada frigorifică LDK BD 100 este un produs apreciat de utilizatori, la un preț foarte bun. Acest aparat electrocasnic are un spațiu generos cu o capacitate netă de 99l și cu o capacitate de îngheț la 24h de 4,5kg. Are un consum anual optim de 211kWh, făcând parte din clasa energetică A+. Reglarea temperaturii se face ușor cu ajutorul termostatului reglat mecanic și iluminarea puternică este asigurată de becul tip LED, ce are consum redus de energie și durată mare de viață. Lada este prevăzută cu garnitură antibacteriană, ce asigură protecția împotriva bacteriilor și a mucegaiurilor și se poate curăța forte ușor cu o cârpă moale. Un alt avantaj este și faptul că acest model funcționează într-un spațiu cu temperatura exterioară de până la -15°C.

