CES 2015: Inventiile care fac deliciul evenimentului (Galerie foto)

Editia din 2015 a Consumer Electronics Show (CES), cel mai important eveniment IT de la inceputul anului, este dominata de televizoare cu o rezolutie uimitoare, dispozitive sofisticate si alte produse high-tech, insa adevaratele "delicii" vin din partea firmelor mici.

Mai multe companii au dezvaluit jurnalistilor in avans cele mai tari inventii ale lor, iar Consumer Reports a realizat o lista ce cuprinde cele mai interesante inovatii realizate de firmele mici.

Bateria inteligenta Roost, care va aparea in magazine in iunie la pretul de 35 de dolari, va transforma cu totul detectorul clasic de fum. Dispozitivul tine locul unei baterii clasice de 9 volti si are incorporat o antena ce receptioneaza semnalul Wi-Fi.

Roost foloseste un senzor audio pentru a "prinde" momentul in care se declanseaza alarma, apoi iti trimite o avertizare pe smartphone. De asemenea, te anunta cand trebuie schimbat cu cateva saptamani inainte. Insa acest lucru nu va fi o problema, avand in vedere ca prducatorul sustine ca dispozitivul poate functiona timp de 5 ani fara oprire.

Geaca Visijax Commuter (160 de dolari) este destinata celor care merg cu bicicleta. Ea este dotata cu 23 de luminite LED (albe in fata si rosii pe partea din spate), insa cel care o poarta poate face cateva "scheme" care il vor ajuta in trafic.

De exemplu, daca ridici un brat, cateva becuri de pe maneca respectiva se vor aprinde pentru a semnaliza directia in care vrei sa mergi.

Geaca este disponibila in trei culori: negru, rosu si galben.

Narrative Clip 2, un dispozitiv de culoare neagra care costa 199 de dolari, se alatura "fratelui" sau, Narrative Clip 1 (149 de dolari, de culoare alba). Impreuna, acestea vor face viata utilizatorului mai interesanta.

Ele se prind de gulerul de la camasa sau de o bretea si fac poze la fiecare 30 de secunde.

Noul model are conexiuni Wi-Fi si Bluetooth pentru a transfera pozele pe un alt dispozitiv, iar cel vechi se conecteaza direct la laptop sau calculator. De asemenea, imaginile pot fi stocate pe serverele companiei producatoare.

360cam (500 de dolari) de la Giroptic este o camera digitala care poate face poze paronamice si poate filma full HD la 360 de grade, cu ajutorul celor trei mini-obiective cu care este dotata. Printre alte functii se numara sunet surround, GPS si streaming video prin intermediul Wi-Fi.

Cureaua inteligenta Emiota Belty este alimentata de o baterie reincarcabila. Cu siguranta nu va revolutiona moda, insa te-ar putea ajuta in viata de zi cu zi. De exemplu, ea emite o alerta in momentul in care stai prea mult pe scaun sau nu te-ai miscat o perioada lunga de timp.

Perfect Bake (70 de dolari) este un cantar pentru alimente conectat la o aplicatie pentru smartphone, ce iti va arata pas cu pas cum sa gatesti dupa anumite retete. Nu ai nevoie de alte ustensile de masurare, deoarece pui in bolul de pe cantar fiecare ingredient, iar aplicatia iti spune exact cand sa te opresti ca sa ajungi la cantitatea dorita. De asemenea, te va alerta daca ai uitat sa adaugi ceva in preparatul tau.

Utilizatorii au de ales dintre 300 de retete prestabilite sau pot adauga retetele proprii.

Iubitorii de caini ar putea fi interesati de Tagg GPS Plus (70 de dolari), un dispozitiv care ii anunta pe stapani in momentul in care animalului de companie ii este prea frig sau prea cald. De asemenea, el este dotat cu sistem GPS si cu alte functii de monitorizare.

Tehnologii uimitoare pentru masini

Si producatorii auto s-au straduit sa uimeasca publicul la CES 2015, scrie DigIT.

Audi lucreaza de mult timp la o masina care se conduce singura, insa cu ocazia acestui eveniment vrea sa demonstreze cat de departe a ajuns cu proiectul sau, intitulat Piloted Driving. Compania va trimite un A7 autonom pe ruta San Francisco - Las Vegas, astfel ca masina fara sofer va parcurge peste 885 de km.

Si alte companii lucreaza la o masina care se conduce singura, printre acestea numarandu-se Google si Tesla.

La o conferinta de presa organizata inaintea evenimentului propriu-zis, Chevrolet s-a laudat cu noul sau model, Chevy Volt, care va beneficia de conectivitate LTE si va avea un consum redus de carburant.

La randul sau, General Motors a prezentat noua versiune a sistemului de navigatie OnStar. Printre functiile noi se numara si monitorizarea bateriei masinii, care se adauga la cele vechi, de supraveghere a combustibilului, presiunii cauciucului etc.

Desi Parrot este in principal un producator de drone si casti, compania a prezentat la CES 2015 un sistem de entertainment pentru masini, care este compatibil atat cu sistemul Android Auto, cat si cu Apple Car Play. Are un ecran de 7 inchi cu rezolutie de 720 pixeli, precum si un port HDMI si unul pentru microfon.

Cu acest sistem pentru masina poti face apeluri hands-free, poti da comenzi vocale, poti accesa harti si alte functii de navigatie. De asemenea, poti verifica si presiunea cauciucurilor direct pe ecran, iar sistemul este dotat si cu o camera pentru bordul masinii, potrivit Gizmodo.

Sursa foto: Consumer Reports, DigIt