Companiile IT din Romania sunt pe val: Crestere de 400% a afacerilor

Companiile din Romania care activeaza in domeniul tehnologiei au inregistrat o crestere medie a afacerilor de 400%, in ultimii cinci ani, cel mai acoperit sector fiind cel de IT, a declarat, luni, intr-o conferinta de specialitate, Ahmed Hassan, country managing partner Deloitte Romania.

"Romania face parte din lista tarilor in care tehnologia este dezvoltata. Companiile cu cea mai are crestere din punct de vedere tehnologic din Romania, pe baza veniturilor pe care le realizeaza, au inregistrat un procentaj mediu de 400%, in ultimii cinci ani. Majoritatea companiilor este in zona de dezvoltare IT. Companiile romanesti care s-au calificat in topul Fast 50 au avut inovatia ca punct forte.

Acestea au fost conduse de catre antreprenori care si-au investit propriile fonduri si au avut idei. Cea mai mare provocare sunt oamenii, pana la urma. Parerea mea este ca, daca jucatorii mai mari vor veni in Romania, vor veni pentru ca vor sa-si aduca oamenii aici. Jucatorii mari cauta oameni calificati", a afirmat Hassan.

Conform datelor prezentate luni de catre reprezentantul Deloitte Romania, mai mult de jumatate dintre directorii de companii romanesti au declarat ca au in plan sa aloce bani pentru domeniul R&D (cercetare si dezvoltare), in urmatorii doi ani.

"In cercetare si dezvoltare (R&D), aproximativ 52% dintre directorii companiilor vor sa aloce bani. Romania nu a avut rezultate foarte bune in aceasta zona. Companiile romanesti cheltuie cei mai putini bani in comparatie cu celelalte tari din Uniunea Europeana in R&D. Motivul principal este nu exista stimulente din partea Guvernului pe acest segment. In masura in care Guvernul va oferi o exceptare de impozit pe R&D, atunci lucrurile se vor schimba", a atras atentia Ahmed Hassan.

Romania, in topul celor mai dinamice companii IT - pe ce loc ne aflam

Romania, in topul regional

Statistica recenta a Deloitte Romania arata ca, in 2014, Romania ocupa locul trei in clasamentul regional Deloitte CE Technology Fast 50, cu sase firme in competitia celor mai dinamice companii din domeniul tehnologic, pe baza cresterii veniturilor obtinute pe o perioada de cinci ani. Cinci dintre companii sunt dezvoltatori de software, iar una este o firma de Internet.

Reprezentantii companiilor romanesti prezente in topul Deloitte au apreciat ca principalele provocari carora au fost nevoiti sa le faca fata sunt decapitalizarea industriei romanesti si lipsa de maturitate a pietei locale, dar, pe de alta parte, admit ca nu au folosit facilitatile fiscale existente, concentrandu-se mai mult pe cresterea afacerilor si mai putin pe optimizarea veniturilor si costurilor.

Cresterea medie in randul companiilor prezente in clasamentul Fast 50 a urcat la 698% de la 671%, in 2013. Cu toate acestea, avansul este cu mult sub media de 1026% inregistrata in 2012. Zece tari au contribuit la clasamentul Fast 50 din acest an: Polonia (17 companii), Ungaria (zece), Romania (sase), Croatia (patru), Cehia, Lituania si Slovacia (cate trei), Serbia (doua), Bulgaria si Estonia (cate una).

Dintre cele 50 de companii, 26 sunt prezente pentru prima oara, zece au urcat in clasament, iar 14 au coborat. Topul este, si de data aceasta, dominat de firmele de software (26), urmate de companiile de Internet (12) si cele de telecomunicatii/networking (sase).

