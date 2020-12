Cum alegi un generator de curent electric

In primul rand, este important sa stii ca nu toate generatoarele de curent sunt folosite in acelasi scop si ca este esential sa iei in considerare cateva caracteristici. In functie de acestea vei decide in final ce ti se potriveste.Inainte de a achizitiona generatorul de curent electric ia in calcul locul in care va fi utilizat acesta Asadar, daca urmeaza sa folosesti generatorul intr-un loc care va fi alimentat la un moment dat la reteaua de energie electrica, cum ar fi o casa de vacanta, atunci ai nevoie de un echipament performant de cea mai inalta calitate, care poate furniza curentul electric pe intreaga perioada in care casa respectiva este locuita. Nu achizitiona insa un generator pentru curent electric ca sa il utilizezi in gospodaria locuita permanent, pentru ca acest lucru inseamna sa generezi niste costuri mult prea mari. Este recomandat sa gasesti solutiile mai eficiente din zona pentru a putea avea acces la curent electric.Tehnologia folosita de generatorul de curent electric este un alt aspect important de luat in calcul atunci cand cauti cea mai buna varianta. Daca te numeri printre cei care tin pasul cu tehnologia ai observat cu siguranta ca aceasta se schimba rapid si continuu si astazi vorbim deja de echipamente extrem de avansate din punctul acesta de vedere.Generatoarele moderne cu microprocesoare incorporate, cunoscute si sub numele de invertoare, avanseaza odata cu tehnologia. Putem observa astfel ca aceste generatoare devin mai puternice pe masura ce sunt tot mai mici si mai silentioase si capabile sa alimenteze echipamente electronice sensibile, fiind in acelasi timp mai durabile.Nu mai exista niciun dubiu ca urmatoarea generatie de generatoare este aici si aceste echipamente sunt tot mai usor de operat acum decat au fost vreodata. Unele generatoare de curent au chiar telecomenzi si pot fi controlate prin intermediul aplicatiilor pentru telefon!Puterea generatorului de curent electric este o caracteristica importanta care poate influenta decizia de cumparare, in cele din urma. Pentru a determina exact puterea necesara a generatorului este cel mai bine sa va consultati cu un specialist. In principiu, o locuinta sau cladirea in care va functiona acesta poate alimenta toti consumatorii sau doar o parte dintre acestia, care sunt cei mai important. Pentru ca exista mai multe feluri de consumatori pot sa apara diferente intre parametrii ceruti la pornire si cei necesari in functionare. Pe scurt, puterea la generator trebuie sa fie mai mare cu 30% decat puterea de care ai nevoie. Din acest motiv este necesara o rezerva de putere astfel incat generatorul sa nu fie suprasolicitat.Generatorul electric se achizitioneaza si in functie de felul curentului necesar: monofazat sau trifazat.In functie de puterea pe care o are generatorul poate avea motor care functioneaza pe benzina sau motor care functioneaza cu motorina. In mare parte, tipurile de generatoare electrice se impart astfel: cele care au putere mai mica de 4 kVA au motoare pe benzina, iar cele mai mari de 15 kVA au motoare diesel.Calitatea curentului furnizat este foarte importanta. Majoritatea generatoarelor sunt echipate cu regulator electronic de turatie (AVR) ceea ce garanteaza furnizarea unui curent de calitate, astfel nu este necesara utilizarea unui stabilizator de tensiune.Inainte de achizitionarea unui generator de curent electric tine cont de locul in care acesta va fi amplasat. Acesta poate fi pus intr-un loc foarte bine ventilat, recomandat ar fi sa fie aproape de tabloul general de alimentare. Trebuie de asemenea, avuta in vedere evacuarea noxelor prin pozitionarea corecta a esapamentului si asigurarea unui flux corect de aer si faptul ca motorul termic emite un zgomot destul de puternic in functionare.Achizitionarea unui generator de curent electric cu carcasa de protectie permite amplasarea in exterior, cu precizarea ca in sezonul rece trebuie pornit periodic pentru a ramane in stare de functionare.