Cum s-a nascut internetul

Cu mult inainte ca tehnologia necesara construirii internetului sa existe, multi oameni de stiinta anticipasera deja posibilitatea crearii unor retele globale de comunicare si informatie.Ideea i-ar fi apartinuit lui Leonard Kleinrock, care a descris conceptul in lucrarea "Information Flow in Large Communication Nets", publicata in 1961.Nikola Tesla sugera, insa, inca de la inceputul anilor 1900, posibilitatea unui sistem global fara fire.Totusi, schemele practice pentru internet au aparut abia la inceputul anilor 1960, cand psihologul si omul de stiinta J.C.R. Licklider a popularizat ideea de retea intergalactica de computere, noteaza History Primul prototip de internet a venit in 1969. In acel an, oamenii de stiinta care lucrau la US Advanced Research Projects Agency (ARPA) au conectat computerele din University of California si Stanford Research Institute intr-o retea.Sistemul a picat, insa, in timp ce cercetatorii introduceau litera G din mesajul "LOGIN", care avea sa fie distribuit in computerele de la University of California.Chiar si asa, s-a dovedit ca internetul este posibil, iar reteaua a inceput sa creasca. Un comunicat de presa realizat de University of California a adus in atentia publicului existenta internetului, in vara lui 1969.E-mailul a luat nastere in 1971. In acel an, programatorul Ray Tomlinson a trimis primul e- mail . A fost primul sistem de mesagerie care trimitea mesaje prin retea catre alti utilizatori Sapte ani mai tarziu, a fost trimis si primul mail spam -cumva, e surprinzator ca a durat atat.In 1973, oamenii de stiinta Vinton Cerf si Robert Kahn au creat TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), un set de reguli de comunicare pentru toate computerele conectate prin internet. In opinia majoritara, ei doi sunt considerati inventatorii internetului.Un an mai tarziu, a aparut o versiune comerciala a internetului, numita Telenet. Telenet a fost primul ISP (Internet Service Provider).In 1977, a aparut primul modem, iar acesta a devenit dispozitivul de baza pentru oamenii care doreau sa descopere internetul de la ei de acasa.In 1983, a aparut DNS (Domain Name System), multumita oamenilor de stiinta Paul Mockapetris si Jon Postel. Acest sistem permitea denumirea diferitelor domenii de pe internet. Astfel, a aparut primul domeniu de pe internet, denumit symbolics.com, in 1985.Trei ani mai tarziu, a aparut si primul virus. Creatorul sau nu avusese intentii malitioase - el a vrut doar sa masoare dimensiunea internetului, dar o eroare de programare a facut ca mai multe computere sa fie infectate. Daunele cauzate au fost estimate undeva intre 10 si 100 de milioane de dolari.In 1989, inginerul Tim Berners-Lee a venit cu ideea de WWW (World Wide Web), un sistem in care documentele hypertext sa fie interconectate cu link-uri, pentru ca utilizatorii sa le gaseasca mai usor.In 1990, Berners-Lee a dezvoltat codul HTML, iar in vara lui 1991, World Wide Web a devenit accesibil pentru toata lumea, punand bazele internetului asa cum il cunoastem astazi.Tot in 1991, a fost creata si prima camera web . Cercetatorii de la Cambridge University Computer Science Department au creat o camera web care sa ii ajute sa vada daca recipientul cu cafea este plin, fara sa fie nevoie sa se mai ridice si sa verifice.In anul 1993, a fost lansat Mosaic, primul browser World Wide Web, care a fost creat de oamenii de stiinta Marc Andreessen si Eric Bina.Un an mai tarziu a aparut browser-ul Netscape, care a devenit rapid un oponent competitiv pentru Mosaic. Astazi, browserele pe care le folosim au fost inspirate de acesta din urma.Internetul a evoluat mult de atunci, iar oamenii au ajuns aproape dependenti de el. Cand privim inapoi, este impresionant si inspaimantator, deopotriva, cat de departe a ajuns.Iar drumul lui inca nu s-a terminat.