Cum te ajuta tehnologiile de ultima ora sa fii mai productiv? Cu functia Multi-screen Collaboration, poti uita de trecerile repetate de la telefonul Huawei P40 Pro la laptop si invers

Sistemul de operare EMUI 10.1 pe care ruleaza Huawei P40 Pro introduce o serie de functii noi pentru AI.Una dintre cele mai utile tehnologii care stau la baza telefonului este Huawei Share, care integreaza o gama de functionalitati cross-device, permitand utilizatorilor sa transfere cu usurinta fisiere, sa stabileasca conexiuni sau sa partajeze ecranul intre dispozitive.Cu ajutorul Huawei Share, multitasking-ul devine mai simplu ca oricand. De exemplu, atunci cand lucrezi la un document pe laptop, dar ai nevoie de o imagine sau un contact din telefon, trecerile repetate de la un dispozitiv la altul pot fi solicitante.Pentru a ajuta utilizatorul sa se bucure de o modalitate mai confortabila de a lucra, HUAWEI introduce, odata cu Huawei Share, functia Multi-screen Collaboration, cu ajutorul careia ecranul telefonului Huawei P40 Pro poate fi proiectat pe ecranul laptop-ului Huawei MateBook X Pro.Multi-screen Collaboration este ca o punte intre telefon si laptop si se activeaza rapid si simplu, prin simpla atingere a telefonului de laptop. Se pot trimite mesaje de pe telefon si edita documente pe laptop, toate folosind un singur ecran.De exemplu, atunci cand utilizatorul are nevoie de o imagine salvata in telefon pe notebook, prin One Tap pe aceasta, va fi distribuita in cateva secunde pe ecranul laptop-ului.Multi-screen Collaboration permite nu numai transferul de fisiere intre laptop si smartphone, ci si o colaborare perfecta intre aceste doua dispozitive. Bazandu-se pe capabilitatea de procesare puternica si capabilitatile de baza ale MateBook, HUAWEI a reusit sa elimine obstacolul dintre arhitectura de baza a sistemelor Windows si Android, profitand de intregul lor potential printr-o conectare perfecta intre ele.In acelasi timp, accesoriile pentru laptop cum ar fi tastatura, camera, microfonul si mouse-ul pot fi acum utilizate ca periferice ale smartphone-ului, oferind o experienta de utilizare mai buna, pentru un mediu de lucru mult mai sigur si mai confortabil.EMUI 10.1 de pe Huawei P40 Pro introduce Cross Device Photo Gallery, care permite vizualizarea si partajarea de fisiere media, indiferent unde sunt salvate. Tehnologia distribuita HUAWEI iti permite sa vizualizezi toate fisierele media salvate, daca telefonul si laptop-ul sunt conectate la acelasi AP Wi-Fi si au un ID HUAWEI activ comun.Desi poti vedea pe ecranul Huawei P40 Pro fisierele media salvate in laptop-ul Huawei MateBook X Pro, acestea nu ocupa spatiu de stocare suplimentar pe telefon, din moment ce au fost salvate pe alte dispozitive.In plus, platforma ordoneaza clar fisierele media, astfel incat sa vezi unde au fost salvate si in ce format.Poti introduce cuvinte cheie sau etichete pentru a le cauta rapid. De exemplu, daca introduci "flori", Cross Device Photo Gallery va cauta toate imaginile cu flori disponibile in cele doua dispozitive.Cauti o anumita imagine? Este nevoie de doar doi pasi pentru o gasi:Smartphone-ul si laptopul trebuie conectate la acelasi ID HUAWEI si la acelasi AP Wi-Fi.Activeaza Bluetooth si Multi-Device Collaboration. Acceseaza setarile pentru a activa Bluetooth, apoi acceseaza mai multe conexiuni pentru a activa Multi-Device Collaboration.Apoi, acceseaza Galerie si selecteaza Album. Sub bara de cautare vei gasi doua optiuni: Acest dispozitiv si Alte dispozitive.Tehnologia Huawei Share este special conceputa pentru ca utilizatorii sa se bucure de o experienta mai conectata si mai placuta alaturi de dispozitivele pe care le folosesc.Trecerile repetate de la telefon la laptop sau invers raman de domeniul trecutului. Acum, te poti bucura de documentele, contactele, mesajele si aplicatiile disponibile in cele doua dispozitive de pe un singur ecran.Si, daca tot am amintit despre aplicatii, Huawei AppGallery, magazinul preinstalat pe Huawei P40 Pro se dezolta rapid, asa ca exista cateva nume noi prezente, despre care inca poate nu ai aflat: Jerry's Pizza, Food Panda, MyEnel, MyEdenred, Neo BT, EuropaFM si Bolt.Alaturi de acestea, te asteapta alte zeci de mii de aplicatii internationale si peste 650 de aplicatii romanesti.