Donald Trump, avertizat de Mark Zuckerberg cu privire la pericolul reprezentat de companiile chineze de tehnologie

Zuckerberg ar fi argumentat ca o combatere a firmelor respective ar trebui sa fie o prioritate mai mare decat tinerea sub control a Facebook.In perioada cinei respective, Zuckerberg a avertizat oficiali si parlamentari americani ca firmele chineze de tehnologie reprezinta un risc pentru valorile americane si dominatia tehnologica a Statelor Unite.Zuckerberg ar mai fi subliniat ca TikTok, detinuta de compania ByteDance din Beijing, nu impartaseste angajamentul Facebook pentru liberatea de expresie.Reprezentantul republican Tom Cotton din Arkansas, si liderul minoritatii din Senat Chuck Schumer, care s-au intalnit cu Zuckerberg in septembrie, au cerut in octombrie deschiderea unei investigatii referitoare la TikTok. La scurt timp a fost lansata o investigatie legata de securitatea mationala, iar Trump a semnat in aceasta luna un decret pentru interzicerea aplicatiei, din cauza ingrijorarilor legate de securitatea nationala.TikTok a confirmat in acest weekend ca a lansat o actiune in justitie impotriva interdictiei.Aplicatia TikTok este o concurenta majora pentru afacerile Facebook. Aplicatia de socializare video , a carei popularitate a crescut puternic in ultimele luni, concureaza direct cu Instagram.Avand in vedere marimea audientei TikTok, este posibil ca firmele sa plateasca mai degraba pentru spatiu publicitar pe TikTok decat pe Instagram sau pe Facebook.Consilierul pentru comert al Casei Albe Peter Navarro a declarat luni, pentru CNBC, ca Zuckerberg are "zero influenta" atunci cand este vorba despre TikTok si ca informatia are "credibilitate zero".Un purtator de cuvant al Facebook a declarat luni pentru CNBC: "Mark nu a pledat niciodata oentru interzicerea TikTok. El a afirmat public in repetate randuri ca cei ai mari concurenti ai companiilor americane de tehnologie sunt companiile chineze, cu valori care nu se aliniaza idealurilor democratice, cum este libertatea de exprimare. Este ridicol sa sugerezi ca ingrijorari vechi legate de securitatea nationala, exprimate de politicieni de ambele parti, au fost influentate doar de declaratiile lui Mark".