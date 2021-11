Dyson aduce mai multe modele de aspiratoare premium în săptămâna Black Friday, cu reduceri de până la 600 de lei

Dyson aduce vești bune clienților români de Black Friday anul acesta. Promoțiile pe site-ul oficial din România se derulează între 12-23 noiembrie, iar clienții se pot bucura de reduceri de până la 600 de lei la produse de o calitate premium precum aspiratoare, produse de îngrijire a părului și produse de tratare a aerului. Toate produsele Dyson încorporează tehnologii de ultimă generație, sunt dezvoltate de ingineri din întreaga lume și sunt concepute pentru a răspunde nevoilor de zi cu zi ale oamenilor într-un mod eficient și sigur. Anul acesta, de Black Friday, Dyson vine cu reduceri semnificative la mai multe modele de aspiratoare verticale fără fir care redefinesc curățenia viitorului.

Dyson V11 Absolute Extra Pro Gold

Aspiratorul vertical fără fir Dyson V11 Absolute Extra Pro Gold este proiectat să curețe în profunzime în orice spațiu, raportează inteligent informații în timp real și curăță în profunzime podelele și covoarele. Modelul are o autonomie de 60 de minute, 2 capete de curățare și 8 accesorii incluse. Dyson V11 Absolute Extra Pro Gold are trei moduri de curățare optimizate pentru o varietate de activități, respectiv Eco, Auto și Boost, ce asigură echilibrul perfect între putere și autonomie în timpul procesului de curățare. Dispozitivul de curățare monitorizează performanța sistemului de 8.000 de ori pe secundă, apoi raportează în timp real pe ecranul LCD, fiind un instrument util de evaluare a longevității aparatului pentru utilizator. Aspiratorul oferă putere continuă de aspirare datorită acumulatorului din nichel-cobalt-aluminium, cu șapte celule, iar sistemul de filtrare complet sigilat captează 99,97% din particulele de până la 0,3 microni, evacuând aer mai curat. Produsul poate fi andocat pe perete și este conceput pentru a amortiza vibrațiile și a atenua sunetul, astfel încât nivelul zgomotului este scăzut. Mai multe detalii despre produs pot fi regăsite aici.

Dyson V12 Slim Absolute

Modelul Dyson V12 Slim Absolute este echipat cu un laser care dezvăluie praful microscopic, are 3 capete de curățare și 5 accesorii incluse și până la 60 de minute de aspirare fără pierderi de putere. Dyson V12 Slim Absolute integrează tehnologii inovatoare precum tehnologia Root Cyclone, filtrarea în mai multe etape sau motorul Dyson Hyperdymium. Aspiratorul are un instrument cu șurub pentru aspirarea părului, iar alimentarea acestuia poate fi controlată cu un singur buton. Dispozitivul de filtrare complet etanș al lui Dyson captează 99,99% din particulele microscopice și alergeni până la 0,3 microni. Mai mult, asemenea modelului V11 Absolute Extra Pro, aspiratorul are trei moduri de putere, poate fi andocat pe perete și are un ecran LDC care afișează performanța în timp real și informații despre întreținere sau durata de viață a bateriei. Mai multe detalii despre acest model sunt accesibile aici.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Nu în ultimul rând, Dyson Cyclone V10 Absolute intră tot în categoria modelelor de aspiratoare de la Dyson care sunt reduse în perioada de Black Friday. Dyson Cyclone V10 Absolute este echipat cu motorul digital Dyson V10 cu o rotație de 125.000 rpm, asigură putere continuă și se poate transforma rapid într-un aspirator de mână. Aspiratorul are, de asemenea, trei moduri de putere, dispune de până la 60 de minute de aspirare fără pierdea puterii și poate fi andocat pe perete. Aspiratorul are 14 cicloni ce generează forțe ce depășesc 79,000g, pentru a aspira particulele microscopice - cum ar fi polenul și bacteriile - în recipientul de praf și un sistem de filtrare complet sigilat care captează 99,97% din particulele de până la 0,3 microni. Mai multe detalii despre Dyson Cyclone V10 Absolute se regăsesc aici.

Întreaga gamă de produse Dyson inclusă în ofertele de Black Friday din perioada 12-23 noiembrie poate fi regăsită la acest link.