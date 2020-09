Edwin Vermulst, expert in dreptul comertului international si al UE: Trebuie o noua consultare privitoare la proiectul de tehnologia 5G in Romania. Nu e nici macar un singur criteriu tehnic in acest proiect. Criteriile sunt pur politice

Intr-un interviu pentru B1.ro Edwin Vermulst, care practica dreptul comertului international din anul 1985 si este fondator al companiei VVGB Advocaten, a explicat faptul ca proiectul legislativ privind desfasurarea retelelor 5G in Romania stabileste criterii exclusiv politice pentru a decide acceptarea sau respingerea echipamentelor de la un anumit furnizor. Acestea vin in contradictie atat cu strategiile unificate stabilite la nivelul UE, cat si cu criteriile luate in considerare de alte state europene precum Germania, care se bazeaza in special pe o abordare tehnica, si nu pe o abordare politica.Edwin Vermulst considera faptul ca prezenta in legislatia romaneasca a unor prevederi care exclud in mod discriminatoriu un furnizor de echipamente privind implementarea tehnologiei 5G dintr-o anumita tara vine in contradictie cu principiile Organizatiei Mondiale a Comertului. In acest caz, transformarea Chinei intr-o tinta contrazice principiul natiunii celei mai favorizate, iar legislatia romaneasca poate fi atacata si pot exista litigii. Edwin Vermulst a explicat faptul ca in situatia in care Huawei sau un alt furnizor chinez este inlaturat pe baza procedurii de pre-autorizare din legislatia romaneasca privind tehnologia 5G, China poate ataca acest proes la Organizatia Mondiala a Comertului."Pentru ca aceasta este o legislatie a Romaniei si pentru ca Romania invoca securitatea nationala, China daca va decide sa mearga la Organizatia Mondiala a Comertului poate ataca legislatia romaneasca sau masura excluderii furnizorilor chinezi pe baza legislatiei romanesti, poate ataca acest aspect la Organizatia Mondiala a Comertului. Una dintre reguli este ceea ce numim natiunea cea mai favorizata, prin asta intelegem ca trebuie sa tratezi toate statele in aceeasi maniera.Nu poti sa discriminezi, nu poti sa spui nu imi place SUA, deci impun tarife, dar imi place Tunisia, deci nu impun tarife. Trebuie sa tratezi pe toata lumea in aceeasi maniera. Problema cu legislatia romaneasca, cu criteriile este ca acestea sunt in mod clar tintite asupra unui furnizor care provine dintr-o anume tara, China. Acest lucru rezulta in mod clar din criterii, China este tinta. Daca China este exclusa si daca furnizori chinezi sunt inlaturati pentru ca nu se incadreaza procedurilor de pre-autorizare, atunci China este tratata diferit fata de furnizorii din alte state. Acest lucru violeaza ceea ce numim nationea cea mai favorizata. Ca efect este o a doua baza legala, articolul 11, nu poti bloca produsele unui stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului. China este desigur un stat membru. Prin urmare daca Huawei sau un alt furnizor chinez este inlaturat pe baza procedurii de pre-autorizare, in mod efectiv este blocat un produs chinezesc iar acest lucru poate fi atacat de China", a declarat Edwin Vermulst.Acesta a subliniat faptul ca abordarea din legislatia romaneasca este una radicala, in contradictie cu abordarea europeana privind tehnologia 5G."Criteriile in proiectul de lege romanesc sunt diferite de criteriile UE din setul de instrumente. Setul de instrumente se uita la ce fel de retea si la componente si spune ca anumite componente, anumite parti ale retelei sunt critice, de exemplu miezul retelei este critic. Dar alte componente ale retelei sunt mai putin critice, sau mai putin sensibile. Setul de instrumente spune statelor membre: nu va uitati la un intreg, uitati-va la componente, poate indica miezul care este foarte sensibil, foarte critic.Trebuie sa aplicati evaluari diferite ale riscurilor. Apoi indica alte componente care sunt mai putin sensibile. Deci propunerea UE in setul de instrumente este mult mai nuantata decat abordarea romaneasca. Abordarea romaneasca este ca un ciocan mare. Abordarea Europeana spune: discuta cu cealalta parte, vezi ce se poate face, poate ca nu poate fi admis pentru miezul retelei dar poate fi admis pentru partile non-critice ale retelei. Deci abordarea este mult mai rafinata", a precizat Edwin Vermulst.Mai mult, acesta a explicat ca criteriile exclusiv politice din legislatia romaneasca privind desfasuarea retelelor 5G pot intra in contradictie cu legislatia si principiile generale ale UE referitoare la libera circulatie a bunurilor."Piata comuna, avem o singura piata si una dintre cele patru libertati este libertatea de miscare a bunurilor. Acest lucru presupune ca daca un produs este creat oriunde in UE se poate misca liber in toate cele 27 de state membre ale UE. Pe deasupra produsul importat se poate misca de asemenea liber si poate fi vandut oriunde in comunitatea europeana sau in statele membre ale UE. Numim acest lucru libertatea de miscare a bunurilor, asta inseamna ca un produs odata ce este importat poate fi pus in libera circulatie si se poate misca oriunde in comunitatea europeana. Prin urmare, chiar daca legislatia romaneasca este adoptata si daca pe baza acesteia un produs este blocat pe piata din Romania, insa daca acest produs este lasat in alt stat membru al UE, violezi principiul libertatii de miscare a bunurilor", considera Edwin Vermulst.