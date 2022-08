Elevi ai unui liceu din Bucuresti lucreaza cu NASA la programarea unor sateliti de pe Statia Spatiala Internationala

Sapte elevi ai Colegiului National Tudor Vianu, din clasa a X-a, au reusit sa ajunga in etapa finala a competitiei internationale de informatica Zero Robotics, care se adreseaza elevilor de liceu din America de Nord, Europa si Australia.

Scopul concursului, organizat anual de NASA in colaborare cu Centrul ESTEC al Agentiei Spatiale Europene ESA si Institutul de Tehnologie din Massachusetts MIT, este programarea robotilor SPHERES - sateliti experimentali, aflati la bordul Statiei Spatiale Internationale.

Faza finala a competitiei Zero Robotics va avea loc pe 10-12 ianuarie la Torino, Italia, unul dintre cele patru puncte de supraveghere mondiala.

Echipa, formata din elevi ai clasei a X-a, a participat pentru prima data la acest concurs si este o premiera ca o echipa atat de tanara sa ajunga in faza finala.

Concursul a debutat online, pe site-ul oficial al competitiei. Elevii au trebuit sa programeze robotii SPHERES si sa rezolve o anume problema propusa de organizatori.

Dupa mai multe etape eliminatorii, desfasurate intr-un mediu virtual ce simuleaza realitatea, au fost selectate echipele finaliste.

Ȋn aceasta ultima etapa, un astronaut aflat la bordul ISS conduce, in conditii de microgravitatie, turnirul in care se infrunta robotii programati de elevii acestor echipe.

Elevii romani finalisti, invitati in Torino, Italia, vor intra in legatura directa cu oamenii de stiinta de la MIT si de pe Statia Spatiala Internationala si vor urmari live competitia transmisa de la bordul ISS.

Micii informaticieni romani au fost coordonati de doamna Ioana Stoica, profesor de fizica de peste 20 de ani in C.N.I. Tudor Vianu, un cadru didactic deosebit, pasionata de ceea ce face si pentru care prilejul de a lucra cu elevi de exceptie si diversele provocari cu care se confrunta reprezinta cel mai frumos aspect al profesiei.

"Nu te poti pregati pentru concurs pe ultima suta de metri, este nevoie de o munca temeinica si continua pe parcursul mai multor ani. Noi lucram in acest sens cu elevii, saptamanal in cadrul cercurilor si avem noroc de o echipa extraordinara de elevi, toti olimpici la matematica, fizica sau informatica, care au ramas in aceeasi formula inca din clasa a cincea, si acum, dupa atatia ani de pregatire, numele lor vor fi rostite de catre adevaratii astronauti de pe navetele NASA", a declarat Ioana Stoica.

Dincolo de munca elevilor sta si sustinerea colegiului CNI Tudor Vianu prin activitatea sustinuta a doamnei profesor coordonator Ioana Stoica precum si a parintiilor care suporta cheltuielile de deplasare pentru competitie si care se implica in mod activ in formarea viitoarelor cariere ale acestor copii minunati: Coman Andrei, Craciun Mihai, Diaconu Andrei, Magan Alexandru, Popovici Robert, Stoica Alexandru, Ulmeanu Vlad.

"Este o experienta unica, a fost prima data cand am participat la o competitie atat de importanta, am avut emotii, nu aveam mari sperante, dar am muncit foarte mult si suntem fericiti ca am reusit. Pregatirea noastra a inceput in urma cu multi ani. Pentru codul pe care l-am scris am muncit zilnic de la cateva ore in sus, chiar si toata ziua. Acum, suntem pregatiti practic si moral pentru faza finala si desigur ne dorim sa aducem titlul in Romania", a declarat Alexandru Stoica, unul dintre membrii echipei de tineri informaticieni.

Copiii se gandesc sa continue studiile la universitati din afara tarii si sunt de parere ca au parte de o foarte buna pregatire pana la acest nivel, dar ca ar putea face si invata mult mai mult.

"Am invatat foarte multe din aceasta experienta, am vazut multe moduri diferite de gandire care m-au ajutat sa imi schimb perspectiva asupra domeniului si a carierei pe care vreau sa o urmez. Este altceva cand interactionezi direct cu oamenii cu are ti-ai dori sa te identifici", sustine Vlad Ulmeanu, un alt membru al echipei.

Colegiul National de Informatica Tudor Vianu nu este la prima participare la aceasta competitie internationala. De fiecare data s-a calificat in faza finala, dar in acest an sunt hotarati sa obtina marele titlu.

Pentru a patra oara, numele CNI Tudor Vianu din Romania va fi rostit pe Statia Spatiala Internationala.