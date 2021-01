Evolutia cititoarelor de coduri de bare

- Productivitatea

- Acuratetea datelor

- Trasabilitatea

- Timpul redus de desfasurare a activitatii

La inceputul anilor 1960, caile ferate au experimentat un sistem care folosea benzi colorate pe vagoane pentru a codifica un numar de 10 cifre, care era decodat de un set de lumini colorate si senzori de detectare a intensitatii. Acest sistem nu a avut succes comercial, dar a fost transformat intr-unul care a folosit lumina produsa de laserul nou dezvoltat pentru a decoda un cod alb-negru. Acest laser trecea peste cod de mai multe ori in timpul decodarii, ducand la originea termenului "cititor de coduri de bare".Astazi, practic aproape toata lumea are in buzunar un smartphone . Utilizarea smartphone-urilor ca cititoare de coduri de bare ofera mai multe avantaje. Utilizatorul necesita o pregatire minima, daca nu chiar deloc, deoarece este deja familiarizat cu interfata. In plus, utilizatorii isi actualizeaza de obicei smartphone-urile la fiecare unu sau doi ani, iar smartphone-urile pot fi utilizate aproape oriunde. Departamentele de vanzari, serviciile de teren si alte departamente pot, de asemenea, sa produca si sa utilizeze date de citire a codurilor de bare, sporind utilitatea si valoarea acestuia. Mai mult decat atat, smartphone-urile pot fi legate la terminale mobile modulare pentru a le proteja si a-si mari gama de citire in medii industriale. Mediile multi- platforma sunt compatibile cu dispozitivele iOS si Android.Pe de alta parte, anumite industrii, cum ar fi asistenta medicala, logistica si comertul cu amanuntul, se bazeaza pe densitatea informationala a codurilor 2D, care conduce acum piata cititoarelor de coduri de bare si necesitatea imaginilor 2D sau a scanerelor bazate pe coduri de bare in imagini. O mare varietate de camere de inalta rezolutie CCD si camere complementare cu semiconductor de oxid de metal (CMOS) cu procesoare incorporate sofisticate, fixe si portabile, au transformat zonele logistice si ale lantului de aprovizionare.Evolutia tehnologiilor de citire a codurilor de bare nu s-a incheiat. O varietate de noi tehnologii transforma citirea codurilor de bare. Introducerea tehnologiei High Dynamic Range (HDR) imbunatateste calitatea imaginii, lentilele lichide de mare viteza permit o adancime de camp mai mare, iar un singur cititor cu mai multi senzori de imagine imbunatateste localizarea si citirea codurilor de bare in diferite locuri.De la primul cititor de coduri de bare, derivat dintr-un sistem de sunet de film, pana la laptopurile de astazi, cititoarele de coduri de bare au evoluat semnificativ de-a lungul timpului. Primele coduri de bare au fost dezvoltate pentru a gestiona stocurile din industria alimentara.Diversitatea domeniilor in care se folosesc coduri de bare a cunoscut o crestere importanta in ultimii ani. In consecinta, gama echipamentelor de coduri de bare disponibila a inregistrat la randul ei o dezvoltare spectaculoasa impreuna cu gama de solutii informatice bazate pe coduri de bare. Total Technologies va pune la dispozitie experienta dobandita in acest domeniu pentru a identifica si rezolva intr-un mod optim cerintele impuse de proiectele dumneavoastra, si a va prezenta varietatea de solutii din portofoliu, specific sectorului in care activati.Fiecare companie poate identifica diferite utilizari ale tehnologiei de coduri de bare in functie de domeniul de activitate, iar pentru ca fiecare este unica, consultarea expertilor ar trebui sa fie primul pas in discutarea imbunatatirilor posibile.Beneficiile codurilor de bare sunt numeroase, insa se pot enumera cateva categorii principale:Folosirea tehnologiei codurilor de bare in unitatile de productie, depozite, distributie sau retail este esentiala.Un aspect extrem de important in implementarea codurilor de bare, este alegerea corecta a echipamentelor si a companiei care te sustine in realizarea proiectului si nu numai, deoarce suportul in urma implementarii este esential, iar pentru asta specialistii Total Technologies, considera un "must" atat suportul pre-vanzare, cat si post-vanzare.Spre exemplu, intr-un depozit, este fundamentala implementarea codurilor de bare, fiind o etapa a automatizarii acestuia, iar posibilitatea de aparitie a erorilor fiind redusa semnificativ.Cu ajutorul codurilor de bare se pot codifica diferite tipuri de informatii compuse din cifre sau litere, cum ar fi: tara de origine, nume produs, numarul lotului, numele producatorului sau data de expirare.Avantajele utilizarii codurilor de bare sunt multiple, exemplificand aici faptul ca vizibilitatea fluxului de date este in timp real, acuratetea datelor creste si un alt aspect important, timpul de operare scazut.Codurile de bare pot fi scanate cu ajutorul scanerelor/cititoarelor de coduri de bare, iar magazinul virtual www.smartscan.ro este o platforma de nisa, online business shopping (cu asistenta inclusa/chat) unde gasiti cele mai performante echipamente brand Honeywell, Zebra.